Dios existe

Recuerdo que yo también fue joven. Corría el año 1969, y en mi casa ya teníamos televisión. Pero un día se estropeó. Parecía que el problema era de la antena, así que decidí subir al tejado. Vivía en el 7º y el tejado estaba en el 8º. Comprobé que un cable estaba suelto, lo uní y grite si ya funcionaba la tele, a lo que mi mujer contesto que sí.

Estupendo, ahora tocaba bajar y para no dar una gran vuelta hasta la salida, pensé que era más mejor ir por la terraza-ático de una vecina, que estaba en uno de los patios interiores. Empecé a bajar por el tejado y cuando ya estaba a punto de saltar a la terraza, una voz me ordeno: “alto, alto, no sigas, siéntate”. Yo muy asustado paré en seco, me senté en el tejado y asomando un poco la cabeza descubrí que por donde iba a bajar no estaba la terraza de mi vecina. Si llego a dar un paso más me hubiera precipitado al vacío. Con el corazón agitado, di gracias a la voz y pensé que quizás esa llamada había sido Dios.

