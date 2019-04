-Mamá, ¿qué hacemos en esta manifestación?

*Luchar por la “España vacía”

-Pero, ¿nosotros también estamos vacíos?

Mientras las palabras brotan de mi boca, veo que resuenan en los ojos de mi madre en forma de lágrimas. El eco reverbera hasta mí y mis recuerdos contestan mi pregunta. Estuvimos vacíos cuando se cayó parte de nuestra muralla y no había dinero para restaurarla. Aún decimos que somos ciudad, aunque ya no tengamos tantos habitantes. Nos rompemos un poco cuando pasa algo de urgencia y el centro de salud no está disponible. Aún recuerdo ese mes de noviembre cuando nos tuvieron que mandar a casa porque el colegio se derrumbaba. Echamos de menos a mi hermano que ha tenido que salir a buscar trabajo fuera. Me gusta cuando nieva, pero no puedo jugar con mis amigos de fuera porque cortan las carreteras.

Estaremos un poco vacíos como un bidón de agua que falta por llenar, pero rebosamos de orgullo cuando volvemos a casa y vemos en el cartel de la entrada nuestro pueblo, “Daroca”.

