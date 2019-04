El candidato

Ayer, me ofrecieron presentarme en una candidatura para las próximas elecciones.

Esta pasada noche he tenido pesadillas horribles. Unos individuos, con pinta de ratas de cloaca y mostachos enormes, venían a buscarme a casa. No me llegaba la camiseta al cuerpo; les preguntaba con temor qué era lo que había hecho.

Uno de ellos, el de cara más fea, me respondía enseñando unos dientes negros por exceso de limpieza y tabaco:

—De momento señoría, no ha hecho nada; por eso estamos aquí, para evitar que caiga en la tentación.

