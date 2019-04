Diario de un preso.

Aguardo a la espera de un susurro, un atisbo de luz, de la ínfima chispa. Y tu yacente entre parientes cercanos esperas al veredicto del verdugo, mas no tiempo pase a tu memoria, no envejecerás con el paso de los segundos y minutos pues tu eres eterna, oculta en la oscuridad apoyada sobre bastón de acero prevaleces como pilar sostenedor de mi vida.

Maldita seas suerte, maldita la desdicha que nos llevo a esta situación, tu! contenedor de emociones, de sueños y temores, de risas y llantos, de amor y encanto, de peligro y espanto, no pasa un momento que recuerde que ahora he de ser paciente, y aunque en mi mente prevaleces poco a poco mi muro se derrumba, lucho contra el desanimo y la negatividad dos feroces caballeros rivales.

No desistas pues años he esperado para tenerte y ahora no te dejare marchar, eres mía! mi propiedad mas absoluta! ahora cesare y con mi traje de caballero armado ante fuerzas que combatiré con furor y pasión buscare el momento final en que vuelvas a mi regazo.

