El sobre estaba amarillo, como pintado por el tiempo, y crujía cada vez que alguien lo tocaba sin tacto. Me lo entregó el cartero en mano alegando que un buzón oscuro y frecuentado por satinados folletos publicitarios no era el mejor lugar para dejarlo. Lo coloqué encima del escritorio con más cuidado que si manipulase una pompa de jabón y cogí el abrecartas, pero antes de llegar siquiera a rozarlo, el sobre dio un paso atrás y emitió un acongojado lamento. Decidí entonces despegarle muy lentamente la solapa con los dedos, y entonces sí se dejó hacer. De su interior salieron uñas de dinosaurio, pelos despeinados de mamut y, tras una racha helada de viento que bajó de inmediato la temperatura del despacho, apareció la Jota de la Dolores, mayúscula, cursiva, con cuerpo diez y tipazo arial. Entonces comprendí y me eché a temblar de la emoción. Después de tantos años de estudios y estadísticas tenía ante mí la prueba fehaciente de que el hombre de Cromañón era oriundo de Aragón.

Lea todos los relatos que participan en el XIII Concurso de relato breve de Heraldo.