Alejandro Cortés estrena ‘Carrasca’ en los cines Aragonia y prepara dos nuevas películas

Hacer cine no es nada fácil. Los proyectos a veces se eternizan, se alargan en la búsqueda de financiación. "Hacer cine, en tiempos de crisis, es un pequeño milagro". Alejandro Cortés (Zaragoza, 1983) lo sabe y lo dice, pero está lleno de proyectos. Prepara dos películas: la película de género ‘Madera de vidrio’, cuyo guión ya está finalizado, y una obra sobre bandas juveniles, que transcurre en los años 90 y que "explora, también, el paso de la adolescencia a una juventud poblada de peligros y convulsiones", apunta.

Cortés sabe qué duro es vivir del cine, pero él lo hace, entregado y sin aspavientos. "He apostado por este oficio para quedarme", dice. Escribe guiones para Argentina, "desarrollo obras de cortometraje por encargo", dice; trabaja en un proyecto importante vinculado al mundo de la música en el que le han exigido confidencialidad absoluta, asoma la cabeza a la publicidad y prepara videoclips sobre "grupos argentinos, indies, de música pop y rock, que publican sus primeros discos o quieren fijar sus conciertos en directo". Tras ganar el premio Simón a la mejor banda sonora (obra de Joaquín Pardinilla), con ‘Carrasca’, vuelve a casa con varias novedades: esta tarde, a las 20.00, en la sala 14 de los cines Aragonia, se proyectará ese documental de 70 minutos sobre la pintora Teresa Ramón; Pardinilla tocará una parte de la música de la pieza y, además, ofrecerá una jam session breve para las 250 personas que acudan a la sala.

El viaje alrededor del arte

Explica el director de ‘Refugios’: "Con ‘Carrasca’ hemos vivido grandes momentos. Hemos estado en la Seminci, en Madrid, en Toledo o en Calanda, por decir algunos sitios –señala–. Me gustaría enfatizar que ‘Carrasca’ está viajando con éxito por festivales de Europa, EE. UU. y Latinoamérica. Poder compartir ‘Carrasca’ con los espectadores de Zaragoza me hace especial ilusión. No voy a descubrir a Teresa Ramón, pero es un volcán de fuerza, de sensibilidad y de pasión por la pintura. Lo llena todo y creo que Pardinilla ha hecho uno de los grandes trabajos de su vida".

Alejandro Cortés explica sus nuevos proyectos: "Para ‘la película ‘Madera de vidrio’ he tenido una beca de 8.000 euros del Gobierno de Aragón para escribir el guión. Es la primera vez que me pasa. La acción sucede en el siglo XXI, en un tiempo en que los teléfonos móviles solo se usaban para llamar. Es una película de cine negro clásico, de investigación. Uno de sus protagonistas es un vigilante de un parque de atracciones, que observa la agitación y las sombras de la ciudad, quizá Zaragoza, azotada de golpe por una cadena de crímenes".

Cortés no tiene fecha de rodaje para este filme centrado, también, en el barrio "porque está tratando de cerrar los acuerdos de producción", señala. La otra película, sin título aún, cuenta la historia de dos bandas urbanas, una de Zaragoza y otra de Tarragona, vinculadas a los ‘skins heads’ y a los ‘punk’. "Mis proyectos de ficción siguen avanzando a pesar de lo difícil que resulta sacar adelante películas de cierta envergadura. Tengo muchas ganas de rodar ambos proyectos en Aragón, ya que naturalmente las historias transcurren en lugares que conozco. Supone un reto mayor poder ambientar esas historias hace 25 o 20 años, tanto en el caso del ‘thriller’, ‘Mirada de vidrio’, que será en el siglo XXI ya, como en el drama juvenil que sucederá en los 90".