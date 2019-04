Vuelve 'Tres metros sobre el cielo': esta vez, en formato serie gracias a Netflix

No hay mes que los seriéfilos no esperen con ansias gracias a los estrenos que las diferentes plataformas ofrecen a sus usuarios. Abril está marcado por la llegada de la octava (¡y última!) temporada de Juego de Tronos, para lo que debes prepararte con el visionado de los capítulos imprescindibles de toda la serie. Ante esta afamada producción de HBO, Netflix, su competidora más directa, no ha querido pasar desapercibida. Tras anunciar la fecha para el lanzamiento de la tercera temporada de 'La casa de papel', su última novedad no ha dejado indiferente a nadie: convertirá la exitosa obra de Federico Moccia 'A tres metros sobre el cielo' en serie.

Con este anuncio, la plataforma ha despertado la nostalgia de aquellos que leyeron la obra que el autor italiano publicó en 1992 y que, más tarde, disfrutaron de su versión cinematográfica primero en italiano y después en español. Ambas llevaron a la gran pantalla el amor entre los jóvenes Babi y Step (Hache en España) que Moccia había creado en papel. En la producción nacional estrenada en 2010, estos personajes fueron interpretados por Mario Casas y María Valverde, quienes trasladaron al mundo real el idilio entre los protagonistas.

Además, esta historia de amor tuvo su segunda parte 'Tengo ganas de ti', que se estrenó en 2012 y en la que se incorporó Clara Lago en el papel de Gin, con la que se formaría un complicado triángulo amoroso. También se sopesó la producción de la tercera entrega de la trilogía 'Tres veces tú', que nunca llegó a concretarse a pesar de que el propio Mario Casas no descartara su participación.

Ahora, Netflix se ha puesto manos a la obra para reactivar el fenómeno de masas que supusieron tanto la novela como las diferentes películas, a pesar de que, en un principio, la historia de Federico Moccia fue rechazada por diversas editoriales. El propio autor ha confirmado entusiasmado en sus redes sociales el lanzamiento de esta nueva versión de su obra.

¡Qué alegría! Estoy muy feliz de anunciaros que @NetflixIT lanzará la serie de 'A tres metros sobre el cielo'. ¿Cómo creéis que serán los nuevos Babi y Step? #A3MSC https://t.co/l6ML84kPg7 — Federico Moccia (@FedericoMoccia) 1 de abril de 2019

Poco se sabe de las fechas de lanzamiento ni del elenco que dará vida a estos dos personajes de mundo tan diferentes. Sí se ha confirmado que el escenario se trasladará a las costas del Adriático, donde las carreras de motos -con un protagonismo fundamental en la novela- son un pasatiempo popular. Además, se rumorea que el nombre de los protagonistas cambie por los de Sally y Ale.

Otras producciones

También ha trascendido que 'Tres metros sobre el cielo' no es la única ficción italiana que Netflix se está planteando convertir en serie. 'Curon' y 'Fedeltà' son los otros títulos que maneja la compañía. La primera trata sobre cómo una madre refresa con sus hijos a su lugar de nacimiento para remover el pasado, mientras que la segunda cuenta los obstáculos y los retos de una pareja entrada en la treintena.