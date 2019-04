Los creadores de 'Westworld' se alían con Amazon para futuros proyectos

Amazon Studios ha anunciado este lunes un acuerdo global para la elaboración de series originales con Jonathan Nolan y Lisa Joy, creadores de 'Westworld' (HBO).

El acuerdo supone una ampliación de la colaboración entre los estudios y la pareja de escritores, directores y productores que ya están desarrollando para Amazon la serie de ciencia ficción y drama 'The Peripheral', proyecto inspirado en la novela homónima de William Gibson.

En paralelo, Nolan y Joy mantendrán su relación con HBO y Warner Bros Television Studios para la realización de 'Westworld', que seguirán escribiendo y produciendo "durante las siguientes temporadas", según un comunicado distribuido este lunes.

"Jonah Nolan y Lisa Joy son dos de los creadores más con más talento y más imaginativos de la industria" ha dicho Jennifer Salke, presidenta de Amazon Studios. Nolan ha sido también coguionista, junto a su hermano Christopher, de películas como 'Memento', 'Interstellar' o 'El caballero oscuro'.

'Westworld', inspirada por la película clásica de 1973 del escritor y director Michael Crichton, ha sido galardonada por el Writers Guild of America, Producers Guild of America y Screen Actors Guild of America, así como por la Academy of Television Arts & Sciences, que les ha otorgado 43 nominaciones a los premios Emmy en dos temporadas.

La producción de la tercera temporada comienza esta primavera, con Nolan dirigiendo el primer episodio.

Joy está preparando actualmente su debut cinematográfico, 'Reminiscence', que será distribuida mundialmente por Warner Bros y protagonizada por Hugh Jackman y Rebecca Ferguson.

La película se presenta como "una historia épica que viaja por el infinito e íntimo mundo de la memoria" y su producción comenzará a finales de otoño. Joy ha escrito el guion, que apareció en la Lista negra de los mejores guiones de Hollywood.

El nuevo acuerdo de Amazon también incluye a Kilter Films, la productora de Joy y Nolan.