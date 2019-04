Fin de semana. Mi padre camionero. Mi madre ama de casa. Mi hermana quinceañera. Sábado por la tarde. Mi hermana ha quedado para ver Jesucristo Superstar con las amigas . Mi madre con cargo de conciencia porque hay que entretener al niño. Mi padre no. Pues vamos al canal. Vale. A pescar, pienso. Cojo un alfiler, lo doblo. Hilo del costurero de mi madre y algo de miga de pan con colorante. Lo he oído en alguna parte. Aparcamos junto al canal. Yo desaparezco con mis aperos. Alfiler doblado, hilo y miga de pan. Lanzo el improvisado anzuelo con su miga al cauce y espero. No pasa nada. Sigo esperando. Tiro del hilo y la miga ha desaparecido. Vuelvo. Mi padre fumando. Mi madre escuchando la radio del coche. ¿Qué tal hijo? ¡Genial! He dejado el hilo atado a un arbusto tras reponer la miga. Regreso junto al canal. Nada. Recojo y me vuelvo al coche. Una gran tarde. Este chico es que se entretiene con cualquier cosa. Dicen. Es raro de cojones. Piensan. Y en esas seguimos.

Lea todos los relatos que participan en el XIII Concurso de relato breve de Heraldo.