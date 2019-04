Refulgía en el porche renegrido de un callejón que desaguaba su penumbra en el Tubo. Tan joven y tan blanca, su belleza estaba difuminada por una tristeza infinita.

Al pasar a su lado me preguntó por el Paraninfo de la vieja Facultad de Medicina. Me ofrecí a acompañarla. Caminamos juntos hasta las escaleras. Quería seguir a su lado pero ella se detuvo y cogió mi mano. «No puedes» dijo y sin dejar de sonreír me rogó que la dejase sola. «Me esperan» añadió. Antes de entrar se giró y sus pupilas se incrustaron en las mías, tiñéndolas de una melancolía azul.

La vi subir como un destello. La seguí hasta la primera planta donde me quedé pasmado ante una exposición de fotografías antiguas. De repente la vi, tan hermosa, tan blanca, en una instantánea que se degradaba en sepias. Resplandecía entre un grupo de mujeres que fueron fusiladas en la tapia del cementerio por defender la causa de la libertad. Me acerqué y leí su rótulo: 'Las libertarias de Torrero'.

Lea todos los relatos que participan en el XIII Concurso de relato breve de Heraldo.