Así es el 'inclasificable' humor de Juan Carlos Ortega para el Zaragoza Comedy

El ingenio inspirado en observar el mundo, en prestar atención a tu alrededor y en, como en cualquier otro trabajo, "estar dándole vueltas a la cabeza". Así es el humor de Juan Carlos Ortega, que actúa este fin de semana en la Las Armas con su espectáculo 'Relatividad general', dentro de la programación del Festival Zaragoza Comedy. El polifacético locutor repasa en este 'show' 14 tipos de sentimientos y emociones -"a los que todavía se les puede sacar mucho partido"-, que van desde el amor y la soledad hasta el poder, el miedo o la edad. "Es un homenaje a la radio, con mis voces y mi mundo extraño", asegura.

Esa rareza es, precisamente, la que le caracteriza y la que ha hecho de su humor algo único, quizás heredado de los cómicos radiofónicos que congregaban a todos alrededor de la radio. Aún así, Ortega reconoce que, en su caso, no hubo voluntad de ser diferente: "Hice lo que quería hacer y resultó ser distinto. Es un error buscar la originalidad y la diferencia, porque se puede acabar siendo igual a todos", explica. Además, confiesa que, al principio, le molestaba que su gracia se tildara de extraña, mientras que ahora "ser raro está bien".

Un gran público

No es la primera vez que Juan Carlos Ortega visita la capital aragonesa, donde, según reconoce el propio cómico, cuenta con muchos amigos que, como todos los aragoneses, son "gente normal en el buen sentido de la palabra, es decir, que no aparentan lo que no son", asevera. Ante este público, Ortega ofrecerá su particular visión humorística siempre con el límite que él mismo se ha marcado: la verdad. "El humor no tiene límites, más que el código penal, pero, en un sentido más filosófico, nos podemos reír de todo, pero de lo que es verdadero es imposible", detalla. Pese a ello, el locutor anima a reír porque es una satisfacción y, "todos los aspectos que generen placer deben ser potenciados".

'Relatividad general': funciones y entradas

Juan Carlos Ortega ofrecerá tres funciones, aptas para mayores de 16 años y con una duración de 90 minutos, en Las Armas. El viernes 5 de abril a las 19.30 y tanto el sábado como el domingo a las 18.00. Las entradas, que se pueden adquirir en la web Yalastengo, tienen un precio de 18 euros más 1 euro de gasto de gestión y 16,20 más 1 euro de gastos de gestión para titulares del Carné joven.

