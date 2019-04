“Ay, maña” le decía Ángel Cortés abrazando a Viki Lafuente mientras Eva González, sobre en mano, iba a leer el nombre del aragonés que pasaría a la final del televisivo concurso musical. Aparecieron los los marcadores. Paulina repartía su apoyo de la siguiente manera: Viki Lafuente, un 60% y Ángel Cortés, un 40%. Pero faltaba sumar el voto de los espectadores de La Voz.

La barrita del porcentaje en pantalla del polícia zaragozano Ángel Cortés seguía y seguía subiendo (Viki Lafuente, 89%; Ángel Cortés, 111%). Ya era oficial: el tenor Ángel Cortes estaba en la final de La Voz.

“Ha vuelto a ocurrir”, decía Eva González con cara de sorpresa mientras recordaba el pase del tenor zaragozano a la semifinal: “De nuevo el público salva a Ángel y le da un vuelco a la decisión de Paulina Rubio”.

El cantante de lírico se derrumbó. “Gracias público, Dios mío”, decía de rodillas en el escenario, mientras hacía reverencias a los asistentes del programa. “Gracias a toda España, especialmente a mi pueblo San Juan de Mozarrifar y a mis compañeros de la Policía Nacional”.

Una vez que Ángel salió del plató dando un salto de jota, el público comenzó a corear el nombre de Viki Lafuente. “Yo estoy encantada, gracias por esta experiencia, me ha enriquecido mucho como persona”, decía la la artista zaragozana que vive en el Pirineo oscense. “Yo tengo mis proyectos fuera de aquí y esto me va a ayudar para que mucha más gente me siga”, anunciaba Viki Lafuente, “estreno un proyecto sobre Frida Kahlo a finales del mes de mayo en Zaragoza y espero veros a todos allí”.

Paulina Rubio finalizaba su intervención con una promesa: “Yo voy a invitar a Viki a mis conciertos. Esta fiera los va a abrir”.

“Aquí no hay perdedor. Han sembrado esta plataforma con una semilla muy bonita, la semilla de su voz”, decía la coach mexicana.

Las dos actuaciones de los aragoneses en la semifinal fueron muy aplaudidas. Viki Lafuente puso su alma y su soul para interpretar todo un clásico del género como es ‘Something’s got a hold on me’ de Etta James. La talent zaragozana derrochó talento y conquistó a los coaches de La Voz.

Paulina Rubio ya lo dijo: “Viki es una bestia, canta como una diosa. Se nota la energía que cuando pisa el escenario”

Ángel Cortés tiró de torrente vocal y pasión para hacerse con el pase a la final. Cantó ‘Amapola’, una canción que ha interpretado Plácido Domingo, entre otros. “Lo mejor de Ángel es su energía, su luz. Esta noche va a ser excepcional”, decía la cantante mexicana. “Me has emocionado mucho. Primero me has sacado una sonrisa porque me he acordado de mi abuela y luego me has hecho chillar y no quería que se me notase”, confesaba Paulina.

La gran final de La Voz queda de la siguiente manera: