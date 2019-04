Encontrarás a mi padre por la trastienda de la Librería Luces de Bohemia reyelendo una y otra vez El entierro prematuro de Edgar Allan Poe, negando la evidencia. Se resiste a tenerme en Torrero dentro de un ataúd. Intento decirle que estoy viva, un ataque de narcolepsia nada más (Lo aprendí en la Facultad de Medicina de Zaragoza).

Estoy dentro del cuento de terror y no sé si voy a salir de esta, cansada de dar patadas y desgañitarme. Te estoy llamando, pero el móvil no tiene mucha cobertura. Si tardas, me faltará el aire antes de darte el 'sí, quiero' en la Basílica del Pilar. Aunque una cosa te voy a decir, también podrías palmarla. Aquí abajo no se está tan mal. Tendríamos intimidad porque los vecinos son discretísimos.

