Leticia Dolera: “El movimiento feminista no tiene líderes, lo abanderamos todas nosotras”

Dos hermanos antagónicos que dirigen una exitosa naviera, Roberto y Daniela, se enamoran de la misma mujer, una monologuista, Isabel, a la que uno de ellos ha contratado para que seduzca a la otra. Este es el punto de partida de ‘¿Qué te juegas?’, el debú cinematográfico de Inés de León como directora de largometrajes. De León, junto a Leticia Dolera, que encarna el papel de Isabel, participó ayer en una nueva edición del ciclo La Buena Estrella, junto a su director, Luis Alegre.

“Este proyecto estaba en Movistar, ya con el guion escrito –relató Inés de León–, y fue el productor del filme, Santiago Segura, el que me propuso hacerlo. Me lancé a ello de cabeza. Santiago me había descubierto en internet, había visto alguno de mis trabajos y tenía en mente proponerme para una película”.

El guion (Astrid Gil-Casares, Rafa Russo, Breixo Corral, Pablo Alén), en cualquier caso, fue objeto de algunos cambios. “Le he dado mi estilo, lógicamente. Cambié algunas cosas y algún diálogo. Me gusta que sean especialmente rápidos y directos”.

‘¿Qué te juegas?’ llegó a los cines españoles el pasado viernes. Para Leticia Dolera, se trata de “una comedia romántica que se ríe de los clichés propios de la comedia romántica. Es un filme autoconsciente del género que es, y que en buena parte muestra el universo cinematagráfico de Inés de León: parece una película de dibujos animados pero con personas. Tiene un aire naíf y colorista, que deja muy buen sabor de boca en el espectador”.

Dolera comparte cartel con actores como Amaia Salamanca, Javier Rey o Brays Efe. El primer largometraje como directora le llega a Inés de León después del éxito alcanzado con una serie de cortos que hizo para la revista ‘Vogue’ en los que daba rienda suelta a su particular sentido del humor.

“El rodaje fue muy bien, los compañeros son estupendos y la verdad es que todo ha resultado muy divertido –aseguraba Dolera–. Antes de empezar a rodar me daba un poco de miedo meterme en la pie de una monologuista, pero luego todo ha resultado más sencillo de lo que esperaba, porque Inés tiene todo muy claro pero, también, porque el equipo de rodaje remaba siempre muy a favor. Inés te hace repetir muchas veces las tomas y eso te da más oportunidades de hacer las cosas cada vez mejor”.

A la directora, por su parte, acostumbrada a sembrar carcajadas con su trabajo (“es algo innato en mí, me vino de serie, como las pecas”), la experiencia le ha enseñado que lo suyo es rodar y que las labores de montaje están llenas de emboscadas.

Una serie a punto de estrenar

“Ahora me he dado cuenta de que quizá haya sido un poco escasa a la hora de dejar tiempo tras algún chiste o alguna escena graciosa –apunta–. He descubierto que me encanta rodar, aunque durante siete semanas tenga la película en la cabeza, como si fuera un puzle inacabado al que cada día voy poniendo una pieza”.

Destacado Leticia Dolera entona el mea culpa respecto al caso de Aina Clotet

Dolera, por su lado, está en plena ebullición. Icono del feminismo español (en agosto de 2017 protagonizó la campaña “‘No es no’ del Ayuntamiento de Madrid), ha publicado una obra de referencia, ‘Morder la manzana. La revolución será feminista o no será’, y está a punto de presentar en Cannes la serie ‘Déjate llevar’, que ha rodado para Movistar. La serie estuvo envuelta en polémica meses atrás cuando la actriz Aina Clotet denunció que no le habían dado un papel por estar embarazada. Dolera ha asegurado luego, numerosas ocasiones, que una actriz embarazada de seis meses no podía interpretar el personaje. Pero ha salido un poco dolida de las acusaciones. “Yo soy una voz más dentro del movimiento feminista –aseguraba este lunes–. La única diferencia es que a mí me ponen un altavoz delante. El movimiento feminista no tiene líderes, lo abanderamos todas y cada una de nosotras”.