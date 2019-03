A sus 17 años, la zaragozana Leyre Domingo obtuvo este sábado el segundo premio de la IX Roseta Mauri International Dance Competition, una distinción que viene acompañada de una beca de 2.000 euros para continuar sus estudios, que actualmente desarrolla en el Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza. Por este motivo, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, la ha recibido esta mañana en el Ayuntamiento de la capital aragonesa. Santisteve no quiso realizar ninguna declaración.

"Estoy muy contenta, este premio me ha hecho ver de qué soy capaz", ha expresado ella en el consistorio, donde también han estado presentes la concejala de Educación e Inclusión, Arantza Gracia, y el equipo directivo del Conservatorio. "Es un reconocimiento para un conservatorio tan pequeño", ha añadido Domingo, cuyas aspiraciones para el futuro miran al extranjero. "No sé qué pasará, pero me quiero dedicar a esto", ha concluido.

El jurado de este premio estuvo compuesto por profesionales del sector como Agnès Letestu (Étoile de la Ópera de París), Ricardo Cervera (bailarín y maestro del Royal Ballet de Londres), Henning Albrechtsen (bailarín del Real Ballet Danés y profesor internacional y de la técnica Bournonville) y Jone San Martín (bailarina de la Compañía Nacional de Danza, coreógrafa e intérprete). El valenciano Miquel Martínez, de 16 años, obtuvo el primer premio, dotado con 5.000 euros.