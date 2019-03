Google y PlayStation cambian el juego

Imagina que estás viendo el trailer de tu videojuego favorito en Youtube y al final –cuando más ganas tienes de probarlo– aparece un botón que reza ‘Jugar’, lo pulsas y, en tres segundos, estás jugando. Directamente, sin necesidad de instalar nada.

Eso es Stadia, el servicio de videojuegos en ‘streaming’ que presentó este martes Google y que se prevé que se lance este mismo año. Su funcionamiento es similar a Netflix o Spotify, los juegos se ejecutan en los servidores de Google por lo que para jugar no hace falta consola. Con servicios como Stadia, las reglas del juego cambian y pasa a ser más importante la calidad de la conexión a internet que la potencia del equipo (PC, móvil, televisor o tableta) en el que juguemos.

Ps Now ofrece más 600 juegos, 350 de ellos en streaming PlayStation

Mientras los jugones esperan la llegada de Stadia –que traerá juegos triple A de desarrolladoras como Ubisoft– ya pueden disfrutar de un servicio similar de PlayStation centrado en los grandes clásicos de la consola de Sony. PlayStation Now ofrece, por 15 euros al mes, acceso a más de 350 títulos en ‘streaming’. El catálogo cuenta tanto con juegos de PS4 como grandes clásicos de generaciones anteriores y, además de en la consola, se pueden disfrutar también en un ordenador. PS Now tiene una prueba gratuíta de 7 días y permite jugar en multijugador. ‘Prey’, ‘For Honor’, el primer ‘Red Dead Redemption’, el original ‘Limbo’ o el inigualable ‘The Last of Us’ son solo algunos ejemplos.