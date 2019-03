Aragón Fashion Week: la traca final

La despedida este sábado de la Aragón Fashion Week (AFW) será un encuentro entre algunos de los más potentes ejemplos del diseño local y dos de los nombres más destacados de la moda española. Uno, veterano y clásico, el de Roberto Verino. Otro, novedoso y rompedor, el de María Escoté. Ambos desfilarán en el Instituto de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, en un fin de fiesta que abrirá la creadora aragonesa Miriam Doz.

La oscense presentará en la pasarela su primera colección para la línea ‘prêt à porter’ que acaba de lanzar, Doz Studio, que hoy mismo, aprovechando la ocasión, se pondrá ya a la venta ‘on line’, la plataforma que siempre utilizará esta marca.

Se trata de una propuesta pensada para ser muy ponible, pero, a la vez, es conceptual. Y profundamente emocional. No en vano, Miriam ha traducido en tela el proceso de duelo (la colección se llama ‘Harmur’, duelo en islandés) tras la muerte de su madre, sucedida hace cuatro años. Y lo hace a través del color (o más bien del no color), en una secuencia que, paradójicamente, va del blanco al negro, pero un negro que acaba siendo luminoso. Cada modelo de la colección tiene un nombre, que se corresponde con sentimientos que se atraviesan cuando se pierde para siempre a alguien muy querido: carencia, negación, adversidad, indignación, rabia, ira, destino, miedo, luto. Así, hasta la aceptación, incluso hasta la luz.

Miriam cuenta que no se lleva bien con el color, que se imagina sus diseños en negro. Por eso, los cuatro de color blanco que dan comienzo a la historia de esta colección fueron para ella una suerte de lucha interior, la misma que se libra tras la muerte de un ser querido: la negación o el tener que enfrentar la rutina sin su hasta hace poco constante presencia. "Ahora –dice Miriam–, los modelos en blanco son casi los que más me gustan". La colección es un bullir de sentimientos que dialogan a través del color y las texturas, desde ese blanco inicial, al negro con el azul o los tejidos metálicos. Todas estas prendas saldrán este sábado a la pasarela, en un desfile planteado como un espectáculo, con sorpresas, en el que la música (en directo) tendrá una importante presencia.

Pasarela vermut

Pero antes de este desfile, será tiempo de moda y vermú matinal en el Museo de Zaragoza. Entre maestros de la pintura, los modelos lucirán creaciones de algunas de las marcas emergentes más interesantes del panorama local. Serán nueve: Falenas, Prokö, Solbrillas, Ana Rioja, Tejuelas, Zurdo, Terren Teresa, Shiwa y Vorne Clothing, con la colaboración de Casa Alfaro y Sneaker One.

Después seguirá un pequeño vermú con la música a los platos de Arturo Puresoul y la actuación en formato de ‘perfomance’ de Inma Chopo. Las invitaciones para todos los desfiles de hoy están agotadas. Si bien, el desfile de Doz Studio podrá seguirse en ‘streaming’ a través de la red social Facebook.

En cuanto a la jornada de este viernes, supuso el estreno del Museo de Zaragoza como escenario de desfiles. Los primeros en tomar las coquetas galerías del centro expositivo de la plaza de Los Sitios fueron los alumnos y exalumnos de la escuela de diseño Hacer Creativo, con colecciones creadas para la ocasión que respondieron a un amplio e imaginativo abanico de inspiraciones. El desfile, titulado ‘Hacer Fashion Rebellion’, reunió a Irene Marqueta, Nacho Lamar, Celia Metamorpho, Adriana Higueras, Elvira Fábregas, Marina Criado, Enrique Carrera, Víctor Moreno, Sofía Cabrera, Cantal Comín y Sara Díaz Lerendegui.

Tras los noveles, un buen puñado de firmas consolidadas, que desfilaron bajo el paraguas de Fitca. Fueron Kora Melo, Protocolo. Cruz Temprado, Original Design, Tapizz & Co., César by Antonio Vidal, D’Etiqueta, Carmen Taberner, My Bella Moon, Gabriel, Susana Aperte, Cantonada Atelier y el Gremio de Sastres y Modistos Artesanos de Aragón.

La Aragón Fashion Week está organizada por el Gobierno de Aragón y Fitca y cuenta con el patrocinio de Torre Village, El Corte Inglés y Hacer Creativo.