"Ya no somos unos niños": ha llegado el tráiler de la tercera temporada de 'Stranger Things'

"We are not kids anymore" (ya no somos niños), se oye decir a Mike Wheeler. Y comienza la acción. Ya lo anunció el pasado 1 de enero la cuenta oficial de 'Stranger Things' en Twitter, con un cartel que acumuló 529.000 'me gusta' y tan solo dos palabras: 'JULY 4'. Y ahora, por fin, ya se puede disfrutar del tráiler de la tercera temporada de una de las series estrella de Netflix, la plataforma de contenido multimedia en 'streaming', que promete una nueva oda a los años 80, colores, amistad y monstruos.

El anuncio se ha hecho público a través de la misma cuenta de Twitter (@Stranger_Things) y apenas una hora después, y ya superaba los 70.000 'likes' y 40.000 retuits.

Y, como no podía ser de otra forma, los fans de la serie no han tardado en manifestar su emoción:

BEST TRAILER EVER

BEST SOUNDTRACK EVER

BEST CAST EVER

BEST NETFLIX SERIES EVER — Lucas#Anthem (@luckli_lucas) 20 de marzo de 2019

Did I just see what I think I just saw pic.twitter.com/sfLg8rNNsD — liviastuckey (@liviastuckey1) 20 de marzo de 2019

¿Qué ha pasado en la vida de los seis amigos que lograron salvar el mundo -y con él, el pescuezo- en la última temporada? Los pequeños han crecido y, al parecer no son tan niños como cuando jugaban en el sótano de Mike. El tráiler da respuesta a algunas preguntas y abre interrogantes a otras muchas cuestiones. Al parecer, Once y Max son buenas amigas, un hecho que ha agradado a un público que no esperaba encontrar tensiones entre las dos chicas que se han unido al grupo de amigos de la infancia: Mike, Dustin, Lucas y Will. Y sí, como puede verse en el tráiler parece que la relación entre Mike y Once va más allá de la amistad. Pero todavía hay muchas incógnitas que despejar después de las imágenes: ¿volverá Will al mundo del revés? ¿Qué traman Nancy Wheeler y Jonathan Byers? ¿Atormentarán de nuevo los monstruos a Once? ¿Volverá a estar el mundo en peligro? ¿Conseguirán salvarlo? El 4 de julio se empezarán a disipar las dudas. Mientras tanto, cabe esperar si el videojuego basado en la serie, así como la precuela sobre la madre de Once anunciada el pasado mes de junio llegan antes que la tercera temporada o no.

