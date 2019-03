La zaragozana Viki Lafuente se la juega esta noche en 'La voz'

Viki Lafuente se juega hoy un nuevo avance en el talent show de Antena 3 ‘La Voz a las 22.40’. La zaragozana ha tenido éxito en sus tres presencias anteriores en el programa de este año y está entre los 16 talentos que se jugarán el triunfo final, pero esta noche se enfrenta a la primera prueba de directos, en la que el voto del público pasa a ser decisivo; se vota en positivo, al preferido. Viki batallará hoy con un compañero del equipo de Paulina Rubio; tras esta ronda solamente quedarán ocho aspirantes en la carrera por la victoria.

Cómo le ha ido a Viki Lafuente en 'La voz'

En el programa llamó la atención desde el primer día por varias cosas, empezando por una potentísima voz y su soltura en escena. Canta descalza para sentir la música desde los pies, no se quita su amuleto del brazo (un brazalete de Letavia) y el primer día arrasó con ‘Piece of My Heart’, canción escrita por Jerry Ragovoy y Bert Berns y grabada originalmente grabada por Erma Franklin en 1967, aunque fue la versión de Janis Joplin en 1968 la que popularizó el tema. La mexicana Paulina Rubio la eligió para su equipo. Con ‘Son of a Preacher Man’ volvió a convencer a los jurados. Esta canción la escribieron John Hurley y Ronnie Wilkins, y grabado en 1968 por otra mujer de voz poderosa: Dusty Springfield.

En la primera batalla semifinal, Viki compitió a dúo con su compañera de equipo Giosy; ambas interpretaron ‘Show Must Go On’ de Queen, alternándose en las estrofas y el estribillo. Paulina Rubio volvió a elegir a Viki, que pasó así a la fase de directos que comienza hoy.

La vida de Viki Lafuente en Zaragoza

Viki Lafuente aterrizó en ‘La Voz’ después de Navidades. Esta artista de 37 años, casada y madre de dos hijos, es propietaria de un ‘food truck’ de comida vegetariana y vegana, con el que recorre los festivales de rock de toda España. Dueña de una voz poderosa y una gran actitud en el escenario, no se trata de una recién llegada a la música, ni tampoco de una simple aficionada que cantaba por puro gusto en fiestas de amigos. Formó su primera banda a lo 15 años en Holanda, hacía versiones de Nirvana y Pearl Jam; la profesión de su padre, docente de inglés, la llevó a vivir en este país entre los 11 y los 18 años, y su dominio del idioma inglés se nota a la hora de las interpretaciones sobre el escenario. Tras su mudanza al Pirineo central, en la zona de la Guarguera, formó junto a otras seis mujeres residentes en el entorno rural Las Guindillas, una banda que alternaba rock, ska, punk y rumba. En Zaragoza se ha recorrido todas las salas de la ciudad con diferentes proyectos, desde Viki Lafuente & The Banned (Los Prohibidos) hasta Mamma Cool Funk Orkestra, banda de música negra formada por nueve músicos y con los que actuó en la Azotea de las Estrellas del Pablo Serrano el pasado otoño, antes de entrar en ‘La Voz’. Ahora, entre gala y gala del programa televisivo, está involucrada en el proyecto ‘Frida Kahlo: Viva La Vida’, dirigida por Amparo Nogués.