Lorenzo Caprile: "La moda trabaja con elementos mezquinos: el deseo de estar guapo o de machacar a tu cuñada"

Lorenzo Caprile inauguró este lunes la Aragón Fashion Week, que se celebra hasta el próximo 23 de marzo, trayendo a Zaragoza su discurso contracorriente, ese que dinamita muchos de los presupuestos comúnmente admitidos en el mundo de la moda. Trajo bajo el brazo su libro 'De qué hablamos cuando hablamos de estilo', un ensayo en el que además de muchos consejos para elegir la ropa que mejor sienta, aprovecha para sentar algunas de las bases de su manera de ver el mundillo, basado en muchos años de experiencia y, sobre todo, en subrayar todo el esfuerzo que hay detrás de cada colección que sube a una pasarela, de cada prenda que vestimos. "No creo que mi discurso suene contracorriente", dice Lorenzo Caprile. "Lo que creo es que en mundos como en el de la moda, tan subjetivos, como los del arte, la de cocina de autor, o de determinado tipo de películas o de literatura, existe el síndrome del traje nuevo del emperador. Que nadie se atreve a decir lo que piensa por miedo a no estar entre los elegidos, o por miedo que no ser moderno o tener el suficiente nivel. Hay que tener en cuenta que la moda trabaja con elementos muy mezquinos: con el deseo de ser guapo, ede que el otro nos acepte, de conquistar o de machacar a tu cuñada, que es una cabrona. Son materiales muy mezquinos. Por eso hay tanto resquemor a decir: 'Mira, esa es una mamarracha y lo que lleva es horroroso'. Porque Igual piensan que no entiendes, que eres un antiguo. Pero la mayoría de las veces es puro sentido común".

Igualmente, en su afán por derribar mitos, Caprile defiende la moda como un negocio. "El que pretenda acercarse a esta industria ha de saber que es durísima y un negocio complicado. Todo aquel que pretende acercarse desde el punto de vista de la cultura y del arte y con la idea de que 'con mi traje voy a lanzar un mensaje al mundo y cambiar la historia de la humanidad', está equivocado porque se va a dar un gran tortazo. Porque nadie se viste pensando que va a cambiar el mundo. Nos vestimos para cubrirnos, para cumplir una mision profesional, para ligar, para convencer a la cuñada.... Porque dentro del mundo de la moda había que hacer un capítulo aparte que se titulara: 'Las Cuñadas'. ¡Cuánto influyen!. Eso sí que es un problemón.

Caprile, además de vestir a importantes personalidades como la Infanta Cristina el día de su boda o a la entonces novia del Príncipe Felipe, Letizia Ortiz, en su presentación en sociedad ante las cortes reales europeas, es ahora muy popular gracias al concurso 'Maestros de la Costura', que el próximo miércoles entra en su recta fina. Precisamente, dos exconcursantes, Mahi Masesgosa, de la primera edición, y el zaragozano Sergio, que acaba de abandonar la segunda, acompañaron al modista en la presentación del Ámbito Cultural del Corte Inglés de Zaragoza.