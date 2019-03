Lacus Aragón tiñe de entusiasmo su gala anual

"Si has perdido tu dinero saldrás adelante; si has perdido la salud eso ya es más grave, pero si has perdido la ilusión, lo has perdido todo. Necesitamos personas motivadas, luchadoras, comprometidas y que contagien entusiasmo". Este fue uno de los mensajes que este domingo lanzó Juan Buil, miembro de la Sociedad Española de Psicología Positiva, en la gala del noveno aniversario de la Fundación Lacus Aragón.

El Teatro de las Esquinas prácticamente se llenó para escuchar su conferencia sobre ‘La gestión del entusiasmo’. Y a buen seguro que el público tomó nota de otra de sus conclusiones: "La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos".

La periodista Ana Esteban presentó la gala y ofreció algunos datos sobre esta fundación que lucha por integrar la discapacidad intelectual en el día a día: trabaja con 11 centros educativos; ha atendido a casi un centenar de niños y más de dos mil personas han asistido a jornadas, talleres y proyectos como la escuela de familias.

Antes de la conferencia, Juan Buil recibió una distinción junto a los patronos y directivos de Lacus Aragón Elena Saínza, Javier Val, Monchu López, Irene Melendo y Beatriz Caparrós, e invitados como Luis Gonzaga, presidente de la Fundación Tutelar Luis de Azúa. También se reconoció a dos trabajadoras que cumplen 5 años en la entidad, Isabel Pemán y Elena Arroyo.

Otro momento destacado fue la entrega de distinciones 2018. En primer lugar la recibieron Ana Sesé y Pedro García, presidenta y director de la Fundación Sesé, por su labor en la integración laboral de personas con discapacidad. También fue reconocido el trabajo de Alberto Puente y José Manuel Laín, de la 501stLegion-Spanish Garrison-Squad Cierzo. Y el último galardón lo recogieron Lorenzo Pérez y José Antonio Martos, de la asociación motorista PICA, implicada en la defensa de la vulnerabilidad infantil. El presidente del patronato, Fernando Gasca lanzó un mensaje claro: "Tenemos que trabajar por una sociedad donde no exista la segregación y cualquier persona se sienta integrada en todas las etapas de su vida".