Aragón Fashion Week: la tela de propuestas

Viernes 22: moda aragonesa en el Museo de Zaragoza

El jueves, la acción se traslada a un marco muy especial: el Museo de Zaragoza, en la plaza de los Sitios. Entre obras de Aransay o Marín Bagüés, desfilarán las modelos llevando prendas de marcas aragonesas y diseños de los alumnos y exalumnos de Hacer Creativo. A las 18.00, será el turno de la pasarela ‘Fashion Rebellion’, en la que desfilarán los más jóvenes, once diseñadores cuyas colecciones están basadas en temas tan dispares como Goya, los años 20, el medio ambiente o las membranas oculares.

Después, a las 20.00, comenzará el desfile de marcas aragonesas, con Gabriel, Original Dessin, Protocolo, César, Tapizz & Co, D’etiqueta, Carmen Taberner, My Bella Moon, Cruz Temprado, Cantonada, Susana Aperte, Kora Melo y el Gremio de Sastres.