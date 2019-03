Domínguez Lasierra reivindica en ‘Aragón ante el espejo’ el territorio a través sus escritores

El periodista, escritor y crítico literario Juan Domínguez Lasierra (Zaragoza, 1943) presenta este viernes en la capital aragonesa el libro ‘Aragón ante el espejo’. La obra, cuenta Antón Castro, de HERALDO, en el prólogo, "es un gran estudio-antología donde vemos y leemos a quienes han glosado el Ebro (entre ellos Ramón y Cajal), los Pirineos, los Monegros, el monasterio de Piedra y Veruela, el Pilar, el Maestrazgo...".

El nuevo trabajo de Domínguez, segunda parte de su ‘Aragón en la literatura’, es una especie de cartografía literaria de Aragón, y más específicamente aún de Zaragoza, como escenario de ficciones y ensoñaciones de novelistas, ensayistas, poetas, viajeros... desde el principio hasta nuestros días.

"El libro es un tratado de amor al territorio que pretende reivindicar y rendir homenaje a Aragón, que ha sido siempre, con más o menos intensidad, motivo literario", señala Domínguez, autor de numerosos estudios sobre las letras aragonesas.

Si en ‘Aragón en la literatura’ (2016) Domínguez trataba la presencia de Aragón en la literatura nacional y universal, ahora "he pretendido completar el panorama y detenerme en un acercamiento más íntimo, más de puertas adentro, para reflejar el hecho de cómo los propios escritores de esta tierra han visto Aragón, cómo lo han descrito, imaginado, soñado, a lo largo de los siglos", afirma Domínguez. En definitiva, "cómo los escritores aragoneses se han mirado ante su propio espejo, casi siempre, por amor al territorio".

Antología de autores

La lista de autores –novelistas, ensayistas, poetas, viajeros, geógrafos...– que aparecen en el libro es ingente. Desde Baltasar Gracián, Braulio Foz, Benjamín Jarnés o Ramón J. Sender hasta nuestros días, con Soledad Puértolas, Javier Tomeo, José María Conget, Ana María Navales, Ignacio Martínez de Pisón o Giménez Corbatón, escritores aragoneses de todos los tiempos han glosado los símbolos –San Juan de la Peña, Montearagón, Loarre, Aínsa, el Pilar, Albarracín...– y los lugares emblemáticos –el Ebro, el Pirineo, el Moncayo...– de Aragón.

Aunque Aragón tiene una amplísima bibliografía a este respecto, por parte de historiadores, geógrafos, viajeros, aquí Domínguez se centra en los poetas, narradores, autores teatrales. "En todos –señala– en los que, al hilo de la historia o de la geografía, han aportado ese algo más que supone la creatividad literaria".

Entre las aportaciones de los creadores, se encuentran desde las que se podrían clasificar de realistas a las de quienes dejan volar su fantasía para ofrecer otra realidad, distorsionada o idealizada. "He procurado –afirma Domínguez– exhumar textos poco conocidos, algunos incluso inéditos, a fin de aportar alguna novedad y no insistir en testimonios más frecuentados, aunque no siempre sea posible".

En cualquier caso, la visión que recoge ‘Aragón ante el espejo’ es siempre cordial, entusiasta y enamorada de esta tierra".