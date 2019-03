Pérez-Reverte: "Soy republicano de corazón y monárquico de razón"

El escritor Arturo Pérez-Reverte aseguró este miércoles que se siente "republicano de corazón y monárquico de razón", porque no confía en que unos políticos "que no han leído un libro en su vida" sostengan a una España "en estado de demolición".

Pérez-Reverte reúne en 'Una Historia de España' (Alfaguara) sus artículos escritos durante cuatro años -del 2013 al 2017- sobre los hechos históricos de un país al que no augura "un simpático convivir" para futuras generaciones. "Ningún país de Europa tiene ese impulso suicida como lo tiene España", ha asegurado.

"El español es un ser humano muy peligroso y somos parte de la enfermedad de este país. He visto lugares civilizados, que parecían oasis de paz como Líbano o los Balcanes, y que en poco tiempo se vuelven peligrosos. Por eso es importante la responsabilidad de los políticos", ha señalado en la presentación del libro.

Es por ello que el autor apuesta por la figura del rey Felipe VI -alguien "guapo, que sabe estar, elegante y educado", ha comentado con humor- para salir de una situación complicada en España. "Dado el panorama, hay que apostar por algo que al menos sostenga este tinglado en demolición", ha añadido.

"¿Quién va a reconstruir luego el Estado? ¿Políticos como Casado, Rivera, Echenique, Iglesias, Monedero, Torra o Abascal? No me toques las narices. No saben de lo que están hablando, ¿me van a crear ellos un Estado de Bienestar para el futuro?, ha cuestionado con ironía.

Pérez-Reverte cree que todo ello se solucionaría con la educación, pero en España "hay un problema muy grave de memoria". "Parece que toda memoria es fascista y caspa y, si seguimos así, vamos a acabar mal", ha aseverado.

"Nos estamos cargando el cemento que une a este país, la memoria común. Y nos lo estamos cargando por incompetencia: Rajoy se sentaba encima de sus aparejos sin reacciones, pero Zapatero resucitó fantasmas de hace tiempo de una manera parcial y no generosa", añadido. De hecho, apunta a que el PP "aplastó en cuatro años la cultura", si bien "parece que los otros Gobiernos no lo van a hacer mejor".

Para el autor de la saga de Alatriste, existen en España varias maneras de abordar la Historia, desde una izquierda que "intenta siempre referirse a la Historia del país como un lugar oscuro", hasta una derecha que hace "lo contrario, solo hablar de episodios épicos de los que estar orgullosos".

"Lo que más melancolía me produce es ver cómo la derecha se ha apropiado de la Historia, que la izquierda se la ha cedido gratis. Han regalado la Historia a la derecha bajo la creencia de que todo lo que es memoria es carcundia y fascismo, y la derecha ha aprovechado esto para hacerla propia envuelta en banderas", ha destacado.

Frente a los "nacionalismos periféricos" que hablan de España como "aberración histórica", el autor prefiere que se mire la Historia del país como "un lugar en el que han pasado muchas cosas, buenas y malas". Y, entre ellas, mirar a la 'Leyenda negra' con esa objetividad.

La leyenda negra

"El descubrimiento de América es una hazaña, se tome como se tome, y así hay que reconocerlo. Pero también se destruyen civilizaciones y se crean estructuras corruptas que todavía hoy repercuten en el continente", ha lamentado, tras resaltar que los historiadores de última generación quieran "blanquear" esa leyenda.

"La leyenda negra no hay que negarla, sino explicarla: ¿por qué se daban esas cosas? Negarlo es una aberración. Ahora bien, tú puedes recordar que en Alemania quemaron a más brujas que en España, por ejemplo. El problema es que aquí te piden que te vayas para un lado o para otro, cuando uno puede estar en uno u otro dependiendo del momento", ha concluido.