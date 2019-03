El Ideal Jazz Festival llega a Binéfar en su segunda edición

Binéfar latirá a ritmo de saxofón con la celebración de la segunda edición del Ideal Jazz Festival de Binéfar, que arranca este viernes 15 de marzo y ofrecerá actuaciones hasta el próximo 31 de marzo. La reconocida dama del jazz británico, Claire Martin, con su cuarteto, será la protagonista del primer fin de semana con su actuación el sábado a las 22.00 en el Teatro Municipal Los Titiriteros de Binéfar. La mejor cantante de jazz británica, según el diario The Times, ofrece un estilo bebe del jazz clásico y ha colaborado en proyectos de gran envergadura, aportando su voz a formaciones como la RTE Orchestra, The Royal Northern Sinfonía, The BBC Big Band o la BBC Concert Orchestra.

Este festival, organizado por la concejalía de Cultura dentro del Altoaragón Jazz Tour que promueve la DPH, ofrecerá una programación muy amplia, en la que se incluye una exposición, una clase abierta de swing-lindy hop, actuación musical en la calle, una masterclass para alumnos de la Escuela Municipal de Música y un concierto de la big band del Proyecto Jazz for Kids.

Los amantes de la música, y de este estilo nacido en la cultura afroamericana, podrán disfrutar de la exposición Soul Train, que estará abierta en la sala de exposiciones de la Casa Consistorial de Binéfar desde este viernes 15 de marzo. Allí se podrá observar una colección de ilustraciones de Luis Alves estrechamente relacionadas con la música negra y en el tema de Soul Train, en homenaje al mítico programa musical de televisión estadounidense, que en sus 35 años de historia contó con actuaciones de artistas del soul, hip hop, funk, jazz, disco y gospel.

Para el sábado 16 de marzo, de 11.00 a 12.00, se ofrecerá una clase abierta a todo el público de swing-lindy hop, que continuará con la actuación del grupo musical Sugar Push Street Band en la Plaza de España. Asimismo, estas jornadas de jazz incluyen una faceta didáctica que se materializará en una masterclass para alumnos de la Escuela Municipal de Música, con Alejandro Esperanza y Daniel Escolano.

Para finalizar este primer fin de semana del Ideal Jazz Festival, la Big Band del Proyecto Jazz for Kids se subirán al escenario del Teatro Municipal a las 19.00 del domingo 17 de marzo, en un concierto que será gratuito. Este grupo nació hace cinco años de la mano del contrabajista oscense Daniel Escolano para acercar el jazz a los más jóvenes y responder a la demanda por aprender este estilo de música en Aragón. Ha realizado más 40 conciertos en escenarios tan especiales como en el Festival de Jazz de Zaragoza, Musiquem Lleida, VinotrufaJazz de Estadilla, Pirineos Jazz Festival de Morillo de Tou o Festival Huesca es Jazz.

Programación del 15 al 17 de marzo

-Del 15 al 31 de marzo: exposición “Soul Train” Luis Alves, en Sala de Exposiciones de la Casa Consistorial, viernes, sábados y domingos de 19.00 a 21.00.

-​16 de marzo de 11.00 a 12.00: clase abierta de swing- lindy hop. En la esquina entre avenida de Aragón y plaza de España.

-​A partir de las 12.00: Sugar Push Street Band. En la esquina entre avenida de Aragón y plaza de España.

-​A las 17.00: masterclass para alumnos de la Escuela Municipal de Música con los profesores Alejandro Esperanza y Daniel Escolano.

-​A las 22.00: Claire Martin Quartet, en Teatro Municipal Los Titiriteros de Binéfar. Entradas: Anticipada, 8 euros (Centro Cultural) y 10 euros en taquilla.

-​17 de marzo a las 19.00 en el Teatro de los Titiriteros de Binéfar: concierto de la Big Band del Proyecto Jazz for Kids. Entrada libre.