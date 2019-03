Viki Lafuente se la juega esta noche en 'La voz'

'La voz' celebra esta noche la segunda de sus 'Batallas finales' y la zaragozana Viki Lafuente tendrá la oportunidad de pasar a los 'Directos', al igual que Ángel Cortés. Los 'Directos' son una de las últimas fases de clasificación del programa, donde competirán solo 16 voces. Otros 16 concursantes podrán verse este martes en el 'talent show', en una noche que se presume intensa y emotiva, y en la que los 'coaches', con la ayuda de sus asesores, tendrán que decantarse por ocho 'talents' para que continúen mostrando sus cualidades en el programa.

Lafuente, de 37 años, ha sido una de las cantantes que más tempranamente ha seducido a Paulina Rubio, que fue la primera en hacer girar su asiento al escuchar su interpretación del tema de Janis Joplin 'Piece of my heart'. Hasta el punto de que la estrella mexicana, tras escucharla, no pudo ocultar su entusiasmo: "Ha nacido una estrella", dijo. Viki Lafuente tiene una larga trayectoria musical, y en las últimas fiestas del Pilar llegó a actuar junto a Ute Lemper.

Los 'coaches' de 'La voz', todavía con la ayuda de sus asesores, David Bustamante, Miriam Rodríguez, Antonio José y Karol G, medirán hoy las cualidades de otros 16 concursantes. En el equipo de Luis Fonsi y David Bustamante, las batallas serán de Lion contra Mel y de Álex Palomo contra Rolita. En el de Paulina Rubio y Antonio José, la zaragozana Viki Lafuente se medirá con otra cantante racial, Giosy; y Adriana Rosa lo hará con Susana Montaña.

En el equipo de Antonio Orozco y Karol G, por su parte, se enfrentarán Lorena Fernández y Elena Vargas, por un lado; y Teresa Ferrer contra Marcelino, por otro. Por último, en el equipo de Pablo López y Miriam Rodríguez las batallas serán entre Javier Erro y Apryl Scemama; y entre Auba Estela y Tomás Basso, respectivamente.

Antena 3 ya ha anunciado, a través de Eva González, que 'La voz', cuando empiecen los 'Directos', pasará a emitirse los miércoles. A partir de ese momento serán los telespectadores quienes decidan el futuro de los concursantes. El programa, a partir de la semana próxima también, dejará de emitirse dos noches a la semana y se encaminará hacia la final con una gala semanal.

Desde su primer programa, el pasado 7 de enero, 'La voz' ha sido el programa líder de audiencia en en su franja. En la primera noche de 'batallas' finales sumó 2.193.000 espectadores y un 17,1 de 'share', siendo lo más visto por los espectadores de 13 a 24 años y los de 35 a 64. Además fue lo más seguido, por ámbitos territoriales, en Andalucía (23,4%), Galicia (19,6%) y Valencia (21,5%).