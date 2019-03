Sebastian Pringle: "Aún nos manejamos como los chavales que un día fuimos"

De nuevo en Zaragoza. Los fans no olvidan el concierto del verano de 2015, aquel ensayo general previo a la gira.

Y nosotros os recordamos, imposible no hacerlo. Zaragoza fue muy buena para el grupo, ya lo había sido antes y lo seguirá siendo. Tenemos amigos allá; Sergio de los Tachenko y compañía, son gente buena... ¡y grandes anfitriones! No te exagero al decirte que nos trataron como familia, más allá de una cordialidad profesional, y la experiencia de ensayar y tocar en Zaragoza nos dio unas cuantas claves muy interesantes. Además, sabemos que es una ciudad musical; es genial volver. ¡La fiesta fue tremenda! Allá sabéis cómo divertiros, desde luego. Hace dos veranos también fue magnífico el concierto en Pirineos Sur, en la montaña.

Sin conocerles, da la sensación de que ustedes han sabido dar con la tecla a la hora de manejar la fama.

Puede ser, puede ser –ríe– y creo que la razón es simplemente el modo en el que vivimos, no solamente en el terreno de la música, sino en cómo actuamos cada día. Aún nos manejamos como los chavales que un día fuimos, nunca nos apeteció dejarnos llevar por los cantos de la popularidad y los elogios exagerados de los desconocidos, no pedimos cosas ridículas en los camerinos. Somos gente normal que disfruta con la familia, los amigos y las fiestas con música de por medio. Tampoco soy de los que reniegan de la fama y se quejan por haber perdido privacidad; de hecho, está bien si sabes llevarla, porque prácticamente siempre recibes cariño. Eso sí, al final lo que importa es lo que importa.

¿Qué les pasa a ustedes con la península ibérica?

Que nos gusta mucho, nos has descubierto;_el País Vasco es genial, San Sebastián una ciudad increíble, pero también encontramos muchos alicientes en Barcelona, Madrid... hemos girado muchas veces por allá, estamos regresando siempre; al final tendremos que mudarnos. ¿Nos hechizaron las brujas de Zugarramurdi cuando grabamos allá? Sí, aquello era muy místico; pero también nos preocupan otras cosas, la pelea social, la libertad creativa.

La trayectoria del grupo podría definirse como un continuo cambio de velocidades en el mismo rumbo. ¿Se ajustan a esas coordenadas?

Si entiendes un mismo rumbo como la filosofía de trabajo, es cierto, pero quiero pensar que el cambio siempre está presente en nosotros y va más allá de la forma. Hemos trabajado mucho en el último año en nueva música, no queremos conformarnos con repetir la fórmula que funcionó; ya hay nuevo álbum, ‘Gaia & Friends’, a ver qué pasa con él. Hemos hecho sitio para las experimentaciones, aunque creo que musicalmente regresamos un poco a nuestro primer disco, ‘Star of Love’. En el nuevo trabajo hay huella de los países que hemos visitado, todas las sensaciones, experiencias y descubrimientos que nos ha regalado el mundo desde sus distintos rincones. No puedo explicar lo maravilloso que es agarrar todos esos tesoros y convertirlos en música; para nosotros, música es vida, y la vida un aprendizaje continuo. Tenemos lugar en el repertorio para este nuevo material en el concierto de Zaragoza.

Tienen ustedes un flechazo continuado con Belako... ¿qué tiene esa banda? ¿Qué otros artistas les entusiasman?

Está claro que nos encanta la música de Belako, somos fans. Ahora van a girar con nosotros estos días por España y también en el Reino Unido. La esencia de Crystal Fighters en la música es compartir conocimientos, mejorar con la ayuda de gente talentosa; tengo que hablar también de Miller Blue, que es impresionante, un artistazo que recomiendo totalmente y con el que ha sido sencillo trabajar. Soledad Vélez, Ugarte Anaiak, Bomba Estéreo que ya todo el mundo sabe lo increíbles que son. Y es que no paramos de admirar los talentos que hay por ahí, ese disco ‘Siku’ de Nicola Cruz, y todo lo que saca un pequeño sello que se llama Hawai Bonsaï, se atreven con apuestas magníficas, sus ‘mixtapes’ me vuelven loco. Siempre acabamos en lo mismo; aprender de las diferentes culturas, abrazar lo que nos entusiasme y que algo bueno salga de ese ejercicio.

Ustedes han pasado por periodos memorables y grandes pérdidas. ¿Qué le piden al futuro próximo?

Algo muy sencillo que a veces parece complicado; no perder las ganas de hacer música, no parar y acertar con las elecciones que hagamos. La única manera es seguir tomando riesgos, porque lo peor es lamentar lo que no hiciste, y envejecer poco a poco sin dejar nunca de disfrutar con la música. En el caso del grupo también queremos ser capaces de seguir comunicando cosas a quienes nos escuchan, y regresar muchas veces a los lugares en los que ya hemos sido felices.