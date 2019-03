Repostería 'fitness' para deportistas del medio rural

A bote pronto, el título del taller puede resultar sorprendente por el mero hecho de unir dos conceptos a priori antagónicos como son la repostería y el 'fitness'. Sin embargo, sus precursores aseguran que es mucho más sencillo de lo que parece. “Promovemos la educación nutricional proponiendo recetas adaptadas a los objetivos saludables de cualquier deportista”, explica Javier Gimeno, de la plataforma de nutrición y entrenamiento on line aragonesa ‘Supletraining’.

En cuanto al nombre del taller, Gimeno asegura que existe un mito generalizado que afirma que cuidarse es aburrido y monótono, sin embargo, defienden todo lo contrario. “Nuestra actividad nace de la innovación y el equilibrio y da mucha importancia a la presentación para tratar de romper los moldes tradicionales”, asevera.

Y ¿por qué en el mundo rural? Porque, a pesar de ser los “eternos olvidados”, aseguran que el medio rural aglutina a un gran número de clubes y grupos deportivos que “también tienen derecho a recibir formación y aprender a cuidarse”, reivindica el joven, natural de Teruel. “No se trata de un taller de cocina al uso, si no que damos algunas pautas sobre cuándo y qué puedo comer antes y después de una rutina deportiva aplicables a nuestro día a día”, prosigue.

"Damos algunas pautas sobre cuándo y qué puedo comer antes y después de una rutina deportiva aplicables a nuestro día a día"

Otro de los hándicaps que han encontrado a la hora de crear estas recetas, radica en el nuevo perfil de deportistas que han pasado de amateurs a ser cada vez más profesionalizados. “Por no contar que, en la mayoría de los casos, se trata de personas que combinan el deporte con otros trabajos, a familia y otros ritmos de vida”, señala Gimeno. En su opinión, es necesario profundizar en la educación, tanto nutritiva como gastronómica, para evitar caer en riesgos innecesarios.

Tras los fogones del proyecto se encuentra la taustana Alicia Sánchez, especializada en repostería creativa y creadora de la marca ‘Dulces locuras’. “Queríamos que el taller, además de sano, fuera muy divertido; porque cuidarse no tiene por qué ser aburrido”, asegura la joven. En su caso, la premisa ha sido sustituir el azúcar por otros ingredientes como frutas y dátiles. “Y, sobre todo, dar herramientas al deportista para tomar algo aparentemente goloso sin que afecte a su rutina”, indica.

Otro de los puntos clave de esta actividad es que está dirigida a legos en cocina. “Son recetas muy fáciles de cocinar, tan solo una requiere de horno y la mayoría son batidas”, explica Sánchez. En esta primera etapa, las recetas propuestas han sido tres: Brownie de alubias rojas, barritas de plátano y avena y otras de dátiles. “Otro factor es que duran mucho en el tiempo, es decir, unas de estas barritas pueden estar fácilmente dando vueltas por la despensa dos semanas”, concluye.

Repostería fitness para deportistas del medio rural Heraldo.es

Aprender a cuidarse

La primera de estas experiencias culinarias tuvo lugar en Tauste el pasado mes de febrero, y acudieron en torno a una decena de deportistas de la zona de las Cinco Villas. Entre el 'target' al que se dirigen se encuentran clubes deportivos, triatletas o futbolistas del medio rural, pero también gente a la que le guste cuidarse. Un perfil que cada vez se da de manera más habitual. “Como repostera he vivido en primera persona el cambio de las exigencias de nuestra clientela que cada vez busca cosas más frescas y más ligeras. Los dulces de chocolate han quedado recluidos para momentos más especiales”, resume.

“Como repostera he vivido en primera persona el cambio de las exigencias de nuestra clientela, que cada vez busca cosas más frescas y más ligeras”

Una de las asistentes a este curso fue Tamara Vidal, de Tauste, que habitualmente realiza deporte para estar en forma. “Me pareció muy interesante unir comida y salud en una actividad diferente”, explica. “Habitualmente no suelo estar muy pendiente de lo que como o no pero esto me ha servido para darme cuenta de qué se puede comer y que no para estar mejor”, añade.

Otro de los participantes fue Carlos Cosculluela, de la misma localidad, futbolista, corredor habitual y asiduo al gimnasio. “El curso me pareció una buena idea porque a casi todos nos gusta el dulce y cuando preparas alguna carrera siempre buscas estar de la mejor manera posible para enfrentarte a la prueba”, opina.