El festival Banff de montaña y deporte extremo desembarca en Benasque

El festival internacional de montaña, aventura y deporte extremo Banff Mountain desembarca, por cuarto año consecutivo en Benasque tras haber recorrido en las últimas semanas Huesca, Jaca, Barbastro y Boltaña. Se desarrolla todos los años en el Banff Centre de Alberta (Canadá) a primeros de noviembre y, una vez finalizado, recorre el mundo en el llamado Banff Mountain Film Festival World Tour. Se realizan en torno a 1.100 proyecciones en 550 localidades de 45 países con una audiencia que supera los 550.000 espectadores. En 2016 llegó por primera vez a España y Huesca es su sede central.

Aunque el grueso de actividades en Benasque se desarrollará de viernes a domingo, las acciones paralelas que acompañan las proyecciones van a tener lugar en los días previos. Del 12 al 31 de marzo en el palacio de los Condes de Ribagorza se podrá visitar de 17.00 a 20.20 la exposición ‘Memorial María Luisa de Fotografía de Montaña, Naturaleza y Aventura’, que recibe su nombre en recuerdo de María Luisa Álvarez, fallecida en accidente de montaña hace 29 años. Se trata de un concurso anual de fotografía que se ha consolidado en el panorama internacional. Buena prueba de ello es la extraordinaria participación obtenida en la pasada edición con obras de fotógrafos pertenecientes a 95 países.

El viernes 15 de marzo, a las 19.30, el palacio acogerá la conferencia ‘Polo Sur en solitario’ impartida por Chus Lago. Los días 16 y 17 de marzo se realizará un curso de fotografía de naturaleza con salidas interpretativas impartido y desarrollado por Arkaitz Saiz, guía de montaña y fotógrafo.

El sábado 16 y el domingo 17 tendrá lugar un Curso de Autorrescate y Atención a Víctimas de un Alud. La parte de teoría y campo de arvas será impartida por Jordi Coromina, guía de alta montaña, y la de simulacros por Anna Carceller, médico especialista en medicina de montaña. El escenario será los Llanos del Hospital. También el domingo 17, Javier San Román, presidente del Colegio Oficial de Geólogos de Aragón y autor del libro con el mismo nombre, hablará sobre los ‘Glaciares del Pirineo’. Será a partir de las 18.00.

Las entradas para la primera sesión de proyecciones, que será el sábado 16, están ya agotadas. Se proyectarán ‘Rogue Elements-Corbet’s Couloir’, ‘Boy Nomad’, ‘For love of Mary’, ‘Notes for the wall’, ‘Choices’, ‘Viacruxis’, ‘RJ Ripper’, ‘Far out-Kai Jones’ y ‘Reel rock 12 break on through’. El domingo, a partir de las 19.30, se podrá disfrutar del cine documental Mountain Film, una colaboración cinematográfica y musical entre la Orquesta de Cámara de Australia y la directora nominada al Bafta Jennifer Peedom.

Consiste en una yuxtaposición de imagen y música para explorar la poderosa fuerza que las montañas sostienen sobre la imaginación. Narrada por el conocido actor Willem Dafoe, la película explora la fascinante fuerza de los lugares altos desde la Antártida hasta Hawái y su poder continuo para moldear nuestras vidas y nuestros sueños.