Salvador Simó: "Buñuel ahora no podría hacer cine"

El director del largometraje de animación 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', Salvador Simó, aseguró en una entrevista con Efe que el genio aragonés hoy "no podría hacer cine" porque resulta "muy arriesgado" rodar filmes "políticamente incorrectos" y porque la industria "se ha comercializado muchísimo".

"Ahora hacer películas políticamente incorrectas es muy arriesgado. Buñuel ahora no podría hacer cine, no le dejarían hacer sus películas porque no son comerciales", comenta Simó, que este jueves ganó por su filme los premios a mejor director y mejor productor en el foro Cartoon Movie, el más importante del sector en Europa.

Un filme sobre el rodaje del documental 'Las Hurdes' (1933) que participa además estos días en el festival Anima de Bruselas, dedicado a la animación.

Pese a reconocer que la industria "se ha comercializado muchísimo", consideró que son las dificultades para rodar películas más personales las que impulsan a los directores a "buscarse la vida para contar historias con diferentes niveles, que puedan entrar un poco en el circuito comercial o semicomercial" y, a la vez, "poder contar por detrás otras cosas".

"Esto hace que también los talentos crezcan de alguna manera", señaló Simó, que si bien admite que la censura sigue produciéndose, considera que es de un modo diferente a la de los años treinta. Ahora viene, apuntó, del público, los productores y la industria.

Basada en el cómic homónimo de Fermín Solís, la cinta de Simó, que competirá en el próximo Festival de Cine en Español de Málaga, presenta a un Luis Buñuel en París con dificultades para seguir rodando tras el escandaloso estreno de 'La edad de oro' (1930).

Sin embargo, el escultor Ramón Acín promete que si le toca la lotería financiará el documental que su amigo cineasta quiere filmar en Las Hurdes, una de las áreas más pobres de España en aquella época. Acín gana el premio y cumple con su palabra.

"No estamos haciendo una película sobre Luis Buñuel, el que todos conocemos. Estamos haciendo una película sobre Luis, un director de 32 años que está empezando su carrera, está buscando su propio lenguaje y acaba de hacer dos películas que han sido un escándalo", explicó Simó, que insistió en olvidar "lo que viene después" de "Las Hurdes" y en "perderle un poco el respeto" a una persona que aún no se había convertido en un maestro del séptimo arte.

Simó subrayó que hay "un antes y un después" del rodaje del documental en Extremadura y precisó que el surrealismo de Buñuel, en un primer momento muy influido por Salvador Dalí, deja de ser tan visual tras 'Las Hurdes' y se centra en "las contradicciones de las personas".

"Después de 'Las Hurdes', ves las películas de Luis Buñuel y el surrealismo ya no está en las imágenes, está realmente en cómo son las personas, cómo actúan", dijo el director en una entrevista unos días antes de la presentación del filme en Bruselas.

En cualquier caso, recalcó que "Buñuel en el laberinto de las tortugas" es una ficción y no pretende ser "100 % fiel a la realidad".

Además, resaltó que si bien la película gira en torno al maestro aragonés, Ramón Acín ha sido "el gran descubrimiento" de la cinta para él.

"Era un personaje increíble: escultor, pintor, poeta, una persona muy comprometida socialmente, una barbaridad, y relativamente humilde", señaló sobre este intelectual "desgraciadamente desconocido", fusilado por los franquistas al inicio de la Guerra Civil española, en 1936.

Un proyecto no fue excesivamente complicado de levantar y cuyo presupuesto, de 1,8 millones de euros, se consiguió en un plazo de "alrededor de un año", aunque en esa tarea fue fundamental la labor de Manuel Cristóbal, el productor de otros éxitos de la animación española como "Arrugas" (2011) y "El bosque animado" (2001).

En ese sentido, precisó que desde el principio tenían claro que sería una película "de presupuesto muy ajustado" y que ello les ha permitido hacer la cinta que querían.

La película, para cuya realización Simó se entrevistó con Juan Luis Buñuel, hijo del cineasta, fallecido en 2017, llegará a las salas españolas el 26 de abril.