'Dos tontos y yo' y 'Pantomima full', dos propuestas para reír este fin de semana

Ni la celebración de la Cincomarzada, que ha dado un día de tregua a muchos zaragozanos, disminuye el deseo por la llegada del fin de semana que, como no podía ser de otra forma, viene cargado de propuestas culturales. En la capital aragonesa, estos días ser reirá (¡y mucho!), gracias a dos espectáculos que ya dicen mucho con los protagonistas que tienen. Por un lado, Alberto Casa y Rober Bodegas repiten en Zaragoza con su 'Pantomima Full'. Por otro, José Mota, Florentino Fernández y Santiago Segura también regresan, tras su visita de las pasadas Fiestas del Pilar. Tampoco faltará una variada programación de conciertos ni las actividades familiares como el nuevo espectáculo de 'Disney on ice. Conquista tus sueños'. Heraldo Ocio selecciona los planes que no puedes perderte este fin de semana en Zaragoza.

Las risas están aseguradas el sábado en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza con la llegada de José Mota, Florentino Fernández y Santiago Segura (también conocidos en ciertos sectores del público como la vieja del visillo, Krispin Klander y Torrente.) El humor de estos tres distinguidos cómicos se conjuga bajo el espectáculo 'Dos tontos y yo', donde analizan, desde el punto de vista particular de cada uno de ellos, el sentido del humor. Tras el éxito de su visita para las Fiestas del Pilar ahora repiten con doble función el sábado a las 18.30 y a las 21.30.

Otros que repiten en Zaragoza son el dúo compuesto por Rober Bodegas y Alberto Casado, conocidos como Pantomima Full. Lo hacen dentro del Festival Zaragoza Comedy con su espectáculo en el Teatro de las Esquinas, donde estarán los días 9 y 10. El humor, las carcajadas y el buen rollo está asegurados con el dúo se dio a conocer en el exitoso programa de 'Sé lo que hicisteis' y que desde 2016 lleva triunfando en la red con sus vídeos en los que parodian estereotipos de 'La vida moderna'.

Saltos de vértigo, atrevidas acrobacias y un patinaje impresionante, todo con el marco incomparable de las películas más populares de Disney. Así es el espectáculo 'Disney on ice. Conquista tus sueños' que recala en Zaragoza del 7 al 10 de marzo. La cita, en el Príncipe Felipe como viene siendo habitual, propone al espectador adentrarse en un mundo de aventura y fantasía donde el coraje marca el ritmo. Campanilla, Ariel, Rapunzel, las hermanas Anna y Elsa, Olaf, Vaiana son algunos de los queridos personajes que se deslizarán por el hielo para hacer creer en la magia a pequeños y a mayores.

Una nutrida programación de conciertos

Este fin de semana, la oferta musical de la capital es de lo más variada. Habrá blues con Mr Sipp y J.P. Bimeni and The Blackbelts, el viernes en Las Armas. También se podrá disfrutar del hiphop de Los chicos de la lluvia el día 8 en la Sala López. Para el sábado 9 de marzo, habrá que decidir entre el espectáculo de David Suarez en Las Armas, o el concierto de Arizona Baby en la Sala López; el de Jacobo Serra en la Lata de Bombillas o el de The Sugar Stones en la Sala Zeta.

Una alternativa al vermú del sábado por la mañana es acercarse hasta el IACC Pablo Serrano a disfrutar de la mejor gastronomía y de una nueva sesión del ciclo 'Azotea de estrellas'. En esta ocasión, será Jimmy Barnatán quien muestre todas sus facetas (bluesman, actor, cineasta y escritor) al servicio de la música.

Actividades para niños y planes familiares

Como cada fin de semana, los más pequeños de la casa también pueden elegir entre una amplia agenda cultural pensada exclusivamente para ellos. En Teatro Arbolé, este fin de semana se ha programado el espectáculo 'Amores en Quenquén', un 'show' de títeres gigantes donde el perro Polenta busca su alma gemela. En Espacio Bebé, Pupi, en 'For +', sumerge a los pequeños espectadores en el mundo de los sueños donde los juegos, los bailes, los colores y la imaginación son los protagonistas. También habrá cuentacuentos el día 9 en Plaza Imperial, títeres en el Centro de historias el día 10 con 'Los tres cerditos' y talleres como el de 'Familias + números = emociones' en Caixaforum el sábado y el domingo.

