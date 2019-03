El español que patina con Elsa, de 'Frozen', y Vaiana en el espectáculo 'Disney On Ice'

'Conquista tus sueños'. Es el lema que da nombre al espectáculo sobre hielo que 'Disney On Ice' trae este año a Zaragoza. Ese también es el pensamiento de uno de los patinadores que se dejan la piel en cada sesión, ya sea caracterizado como pez de 'La Sirenita', como presentador o como un miembro del festín de 'La Bella y la Bestia'. Rubén Barrera, el único español que participa en el espectáculo, hace tres años que conquistó su sueño: formar parte del elenco de los 46 patinadores que dan vida a esta mágica propuesta. Una fantasía con la que llevaba soñando desde que en 1993, con siete años, acudió a ver la función sobre Peter Pan que había preparado la compañía. "Fue entonces cuando supe que quería dedicarme a patinar", explica Barrera. El deportista comenzó su andadura en el patinaje sobre ruedas y, con 14 años, hizo el cambio al hielo. Solo tuvo que esperar dos años para realizar su primer espectáculo. "El cambio de la técnica no fue fácil porque, aunque el deporte es parecido, cambia la forma de ejecutar los saltos y todos los movimientos", detalla.

Rubén participa en este proyecto, que puede disfrutarse en el pabellón Príncipe Felipe del 7 al 10 de marzo, en el que "se puede ver la acción real como si fuera una película. Representamos clásicos como 'La Bella durmiente', 'La Sirenita', 'Aladdin', 'La Bella y la Bestia'; y también los títulos más recientes como 'Frozen' (de la que hace poco se conoció el avance de su segunda parte) o 'Vaiana'", explica el patinador. Esta última incorporación es la novedad de este año y está siendo muy bien recibida, pero, según asegura Barrera, "Frozen' es la más aclamada de todos los tiempos, ya que el público esta deseando que llegue para cantar 'Suéltalo' con Elsa". De sus números preferidos, el patinador enumera el festín de 'La Bella y la Bestia', las escenas de 'La Cenicienta' y 'La Sirenita' y, también, "el momento en el que, como presentador, os invito a bailar para celebrar el 90 cumpleaños de Mickey Mouse".

Esta es la tercera gira -la segunda por Europa, ya que la primera fue en Estados Unidos- en la que el deportista español trabaja con 'Disney On Ice', experiencia que le enriquece culturalmente y que le proporciona mayor seguridad en su trabajo, según cuenta. "Cada día y cada función que se realiza me ayuda a intentar transmitir las emociones con más ilusión todavía". De hecho, asegura que en este espectáculo los trajes, la música, las luces y toda la escenografía ayudan a meterse más en la piel de cada personaje. "Hemos visto las películas mil veces y el vestuario ayuda mucho. Por ejemplo, en la parte de 'Bajo del mar' de 'La Sirenita', soy uno de los peces azules y, gracias al vestuario, puedo llegar a sentirme como tal, algo que mejora considerablemente la interpretación". En este apartado, el equipo de vestuario realiza una gran labor al diseñar trajes que se adapten al patinador y que permitan "no solo la movilidad en la pista, sino también que los cambios de vestuario sean ágiles, hasta en 30 segundos", especifica Barrera.

Los efectos especiales completan la puesta en escena, un auténtico deleite para pequeños y para mayores que vuelven a ser niños en esta cita. "En las escenas de 'Frozen', nieva; en las de 'Vaiana', hay fuego; y en las de 'La Sirenita'... ¡hay burbujas de verdad como si estuvieras debajo del mar!", exclama el patinador.

Pero, ¿qué hace falta para ser parte de 'Disney On Ice'?

"Aunque seamos parte de un espectáculo artístico, no dejamos de ser deportistas", afirma el patinador. Por ello, su forma física resulta vital para poder hacer frente al espectáculo. Además, las dotes interpretativas son 'un plus', ya que hay que intentar transmitir las emociones que requiera cada personaje. La formación, la práctica y el trabajo también son una constante en la vida de estos patinadores puesto que, de forma habitual, realizan clases de pasos para seguir en forma, además de las particulares para que cada deportista practique sus saltos y acrobacias. De los secretos 'entre bastidores', Barrera confiesa que son una gran familia porque todos hacen algo que les apasiona.

Respecto a la exigencia del público, "es de alto nivel porque estamos creando recuerdos que van a formar parte de los niños en el futuro", asevera el patinador, mientras evoca, emocionado, las imágenes que el guarda en su memoria de aquel espectáculo que vio de la compañía cuando tenía siete años y que supuso el desencadenante de lo que hoy en día es su pasión.

Antes de salir a escena, Rubén (quién confiesa ponerse siempre el patín izquierdo antes que el derecho) anima a los más pequeños a disfrutar del espectáculo, donde hay ocho historias llenas de valor y sentimiento, y a que si sienten algo en su interior, "si quieren probar a patinar o cualquier otro deporte, que lo hagan y trabajen en ello".