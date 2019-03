Carlos Cortés: “El ‘brexit’ es un grave error”

“La exposición es básicamente un montón de dibujos hechos en papel de periódico, cartón, etc… (todo materiales de desecho, cosas que usamos y tiramos). Los dibujos estarán pegados directamente a las paredes de la galería configurando una especie de fresco de varios metros, cada uno tiene un título-historia que, de algún modo, está relacionado con el ‘brexit’. En este sentido la expo se ve y también se ‘lee’”, dice el artista Carlos Cortés, escultor y pintor, un zaragozano instalado en Londres desde hace varios años, que inaugura una muestra en la GX Gallery 12.

Agrega: “En la pared central habrá una serie de retratos de los líderes del ‘brexit’. Aunque no lo explico abiertamente en la nota de prensa, por si las moscas, la gente podrá expresar sus sentimientos hacia ellos o bien arrojarles tomates (acierta como en las casetas de las ferias) o poniéndoles flores”.

Uno de los dibujos expresionistas de Carlos Cortés. Carlos Cortés

¿Cómo ve el ‘brexit’, qué cree que ha supuesto para la sociedad civil?

Para mí el ‘brexit’ es un grave error, algo que surge no de la nada sino de legítimas cuestiones que algunos sectores de la población se plantean, pero ha sido además promovido por una serie de individuos-grupos con intereses sesgados y creo que todos pagaremos el precio. Ha habido una gran crispación, que con el tiempo se convierte en una especie de impotencia cuando las cosas se siguen complicando pero nadie parece capaz de hacer nada ni de ejercer un liderazgo con ambición.

¿Entonces, qué busca usted?

Mi primera intención era titular la exposición ‘BOLLOCKS TO BREXIT, THE £1 SHOW’ (‘El ‘brexit’ de las pelotas’, o algo así ) pero luego decidí cambiarlo porque me pareció que, a pesar de lo que yo crea, cuando más o menos la mitad de la población tiene una opinion contraria, no se puede descartar así como así. La idea es que la galería se convierta en un foro de conversación, que de alguna manera quedará reflejada en la exposición en sí según pasan los días. Ahora se llama ‘BREXIT: THE £1 ART SHOW’. El espectáculo del arte por una libra. El lema es: ¡Arte original a subasta, con un precio inicial de 1 libra! Que viva el arte del ‘brexit’.

Usted es extranjero ahí. ¿En qué le ha cambiado la vida?

Seguimos con la incertidumbre. Al principio me preguntaba -por primera vez en mi vida- si debería seguir hablando a mis hijos en español en la calle. Ellos nacieron aquí pero en casa usamos los dos idiomas. Después de lo que leíamos en la prensa daba un poco de respeto, pero a nosotros directamente nunca nos ha pasado nada. Respecto a lo que pueda ocurrir, si las cosas se ponen muy difíciles yo me volvería a España -o buscaría otro destino-, y esto no quiere decir que me tengan que poner entre la espada y la pared, sino simplemente si dejáramos de sentir la libertad con la que nos hemos podido mover y desarrollar como personas -y en mi caso como artista- durante todos estos años.

¿Hay pena o sensación de error en el país, en la calle?

Hay mucha gente enfadada, deprimida, que se siente completamente ajena a todos esto, especialmente en las ciudades grandes y entre la mayoría de la juventud. En los debates públicos la gente está muy harta de todo y de cómo se ha manejado la situación. Por supuesto, todos los extranjeros aborrecemos el tema, pero nos encontramos con la paradoja de que en un país democrático como este nuestras voces no existen.

Dibujo de unos de los líderes o personajes-idea del 'brexit'. Carlos Cortés

A la luz de lo que pasa, ¿cuál es la responsabilidad del artista, en qué dirección debe comprometerse?

Es muy difícil ejercer una posición cuando el debate es tan complejo y las decisiones se toman en estratos tan lejanos de la sociedad, pero también es difícil ignorarlo. De ahí a encontrar una expresión artística para ello hay un buen trecho, pero en mi caso lo que sí pensé es en proporcionar un espacio para el debate y usar la ironía, la metáfora, texto e imágenes que pueden tener varias lecturas para fomentar esa conversación. De ahí mi cambio de título hacia un mensaje más abierto. Hay también en la idea del £1 Art (tiendas de todo a una libra muy comunes en Inglaterra ), que es un comentario sobre la percepción del arte como algo lejano y solo para las élites, algo que forma parte del discurso del ‘brexit’ y que atañe de forma muy directa al mundo artístico. ¿Es posible un arte comprometido y de calidad que llegue al público en general?

¿Se hace esa pregunta?

Sí, claro. La idea de que las obras se venden en una subasta, y de que la gente de la calle sea la que decide el precio final de una obra de arte, tiene un doble sentido que creo encaja perfectamente en la situación actual. La nota de prensa de la exposición en sí es en mi opinión parte de la obra, e incluye críticas muy claras a cosas que están ocurriendo alrededor del ‘brexit’.

¿Quiénes son los seres o los monstruos de los papeles?

Los seres -o monstruos como usted los llama- son, en cierto modo, personajes-idea. La época en la que nos encontramos -y mis orígenes- podrían sugerir la relación con los ‘Caprichos’ o esperpentos de un cierto paisano de hace algunos siglos, pero en algunos de esos dibujos se pueden percibir rasgos que los británicos posiblemente adjudicarán a figuras relevantes de la política. Los sueños de la razón, ya sabe…

Dibujo de Carlos Cortés. Carlos Cortés

Francisco de Goya también anda por Londres y con él su adagio: “El sueño de la razón produce monstruos”. Carlos Cortés lo reivindica muchos años después en un país convulso que ha vuelto la espalda a Europa y a una historia común.