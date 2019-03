Boicot a la Capitana Marvel antes de su estreno

Si el universo DC apostó por una princesa que no necesita ser rescatada con Wonder Woman, Marvel ha decidido hacerlo ahora con Captain Marvel, un personaje que en los cómics ha variado de sexo en varias ocasiones y que la compañía decidió que fuese una mujer en su largometraje y, además, uno de los personajes más poderosos de todos los presentados hasta el momento y la primera mujer que protagoniza en solitario un film del grupo, un papel que ha encarnado la actriz Brie Larson.

Sin embargo, pese a las grandes expectativas y mientras Samuel L. Jackson dice que Captain Marvel impactará tanto como Black Panther, la nueva película de Marvel se ha llevado un 2,2 de nota media en SensaCine, a pesar de que no se estrenará hasta el próximo 8 de marzo. El hecho de que la fecha de estreno coincida con el Día de la Mujer probablemente no sea casualidad.

¿De dónde surge el odio hacia esta película antes de que incluso llegue a las salas de cine?

El resultado es la media de 122 votaciones, más de 50 de ellas acompañadas de comentarios, en las que un 57% no le han aportado a la producción cinematográfica ni siquiera una estrella sobre cinco. Un 8% sí lo ha hecho, y un 2% ha otorgado 2. Un 0% ha hecho lo propio con tres estrellas, un 4% con tres y finalmente un 29% de los usuarios que se han manifestado han concedido cinco estrellas.

Entre las críticas en forma de comentarios se pueden leer cosas como:

- 100% V: “Le pongo un 0,5 por que no me deja ponerle menos jajajaja, que vayan las mujeres a ver esa película, yo como hombre blanco hetero no me está permitido verla por ser un opresor, asesino, maltratador y violador”.

- Eduardo Antonio T: “Sin verla no será grato verla debido a las actitudes hembristas de Brie Larson, esa actitud en otro actor hombre del universo Marvel (tienen y deben mantener la actitud del personaje sí o sí fuera de las películas) arde en el infierno pero a Brie Larson no le paso nada. La única falla de la película de la película que se ve antes del estreno es Brie Larson y sus actitudes hembristas”.

- CriticalFireFox: “Hemos venido a ver una película de Marvel no una película que hace que un puñado de niñas faltas de amor con el sobaco/axila rosa se sientan empoderadas”.

Las críticas no llueven solo hacia la compañía, acusada de utilizar la película como un “panfletazo feminista”, sino también contra la actriz protagonista, acusada de promover “agenda política”. Estas acusaciones vienen dadas entre otras cosas por un comentario que hizo sobre los profesionales que circulaban entre los críticos y las ruedas de prensa, alegando que en su mayoría eran “hombres blancos” y que le gustaría incluir “más profesionales”. También muchos internautas han echado en cara a Larson que su personaje "no sonría", algo que la propia actriz ya ha explicado que es muy importante.

Gal Gadot no promovia ninguna agenda politica, Brie Larson es una activista feminista porque AL NO TENER TALENTO tiene que hacer algo para ser relevante. — Random Default (@LuisAlbertoEG) 6 de marzo de 2019

Eso sí, si podéis id el sábado en masa. El primer fin de semana es crucial para una película, y hay que contrarestar a todos esos miles de señoros que no van a ir a verla porque Brie Larson no sonríe. Si queremos más pelis de mujeres la taquilla tiene que reflejarlo. — Y otra Laura más. (@LauraMoIz95) 6 de marzo de 2019