Ariadna Gil interpreta en el Principal a Jane Eyre y su insumisión ante la injusticia

"Si todos obedecieran y fuéramos amables con quienes son crueles e injustos, ellos no nos tendrían nunca miedo y serían cada vez más malos. Si nos pegan sin razón, tenemos la obligación de devolver el golpe, estoy segura, y bien fuerte, para dejar claro a los que lo hacen que no lo pueden repetir". Son palabras de Jane Eyre, la protagonista de la novela homónima que Charlotte Brontë publicó en 1847 –con pseudónimo masculino: Currer Bell– y que este jueves llega a las tablas del Teatro Principal de Zaragoza en una única función (20.30), con Ariadna Gil como protagonista.

Anna María Ricart ha sido la encargada de adaptar el libro (de más de 600 páginas) y Carme Portaceli es la directora de este montaje, producido por el Teatro Lliure, en el que también forman parte del reparto Jordi Collet, Gabriela Flores, Abel Folk, Pepa López y Magda Puig. Las entradas van de los 5 a los 25 euros.

Con un sabor profundamente feminista, la obra, que llega a la capital aragonesa en víspera de la jornada reivindicativa del 8 de marzo, es una ventana a través de la cual Charlotte Brontë enseña su visión del mundo: opina sobre la diferencia arbitraria entre clases y hace especial mención al papel de la mujer. "Ella nunca deja que nadie olvide, por ser pobre o ser mujer, que no es un ser inferior", dice Carmen Portacelli. "Pero, por encima de todo, ‘Jane Eyre’ es una obra romántica donde la lucha por la libertad es el impulso que guía a la protagonista en un mundo donde las mujeres no la podían alcanzar. También hay, por supuesto, una gran historia de amor que solamente se podrá vivir cuando los dos protagonistas estén de igual a igual, cuando el amor no sea una prisión, sino un acto de libertad", añade.