Ruidos y silencios

Recorro miles de kilómetros para hablar a niños y jóvenes de la importancia de las palabras, creadoras de pensamiento libre. A veces acabo tan agotada que me pregunto si ha merecido la pena tanto esfuerzo. Casi siempre me digo que sí porque creo en el poder de la palabra. De la palabra y del silencio. Una no existe sin el otro. Es el silencio el que ayuda a matizar el significado de muchos significantes. El ruido constante oculta la poderosa esencia de la humanidad: el respeto libre de los unos por los otros.

Oí recitar y cantar hace unos días a sesenta niños de diez años unos versos del poeta gallego Celso Emilio Ferreiro. Todos juntos. Sus voces eran esa armonía de las esferas que hace que la Tierra siga girando a pesar de tanto ruido. Es la labor de tantos maestros y tantas maestras que enseñan que las palabras son importantes, tanto en su forma, en su tono, como en su contenido. En momentos así y en otros muchos se me olvidan los miles de kilómetros. Son muchos docentes los que luchan cada día para enseñar lo que de verdad importa. Aunque en ocasiones experimento comportamientos que se parecen a los de algunos personajes públicos que pretenden ser ejemplares y no lo son: orientadores que deciden orientar, incluso confesar, a los chicos en la hora de mi charla; profesores que leen o escriben sus wasaps mientras yo intento contagiar mi entusiasmo y mi respeto…

Sí, cuando las palabras y los silencios se unen para crear libertad frente al ruido, se me olvida todo lo demás.

Ana Alcolea es escritora