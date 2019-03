El representante de Portugal en Eurovisión que no deja indiferente a nadie

Con un estilo musical difícil de definir y un extravagante estilismo, el transgresor Conan Osíris es el elegido para representar a Portugal en el próximo festival de Eurovisión con su canción 'Telemóveis' ('Teléfonos móviles').

Su propuesta se impuso a los otros siete candidatos finales como la más votada tanto del público como del jurado y confirmó el fenómeno que ha generado desde que fue anunciada en la preselección del país luso.

La anfitriona del último festival de Eurovisión llevará a Tel Aviv una canción que mezcla ritmos electrónicos con sonidos más orientales y voz aflamencada, con una letra que el autor ha preferido no explicar pero con alusiones a la pérdida y a la "saudade" portuguesa.

Conan Osíris, nombre artístico de Tiago Miranda, se subió al escenario con una máscara de metal dorada cubriéndole las mejillas y la barbilla, unos anillos con una especie de garras y con un hipnótico bailarín que se lanzó al suelo sin miedo en medio de la canción.

Unos adornos que también se negó a explicar en la rueda de prensa posterior a su elección: "Nunca lo haré. Estoy esperando que lo descubráis vosotros", dijo.

Desde que la canción fue lanzada en el proceso de preselección, 'Telemóveis' no dejó de acumular fans y detractores, con comentarios en las redes sociales que iban desde la obra maestra hasta la crítica más feroz.

A pesar de esta división, Conan Osíris consiguió finalmente el aval del público al lograr la puntuación máxima del televoto.

"A lo mejor la gente no me conocía y necesitaba tiempo para digerirlo y ahora ya lo entiende, no lo sé. Puede haber sido eso", señaló.

El autor e intérprete de 'Telemóveis' comenzó a ganar fama en Portugal cuando lanzó en 2017 el álbum 'Adoro bolos' ('Me encantan los pasteles'), en el que se atrevía con temas con títulos como 'Celulitis' o 'Borregos'.

Conan Osíris recoge el testigo de Cláudia Pascoal e Isaura, quienes se encargaron hace un año de representar a Portugal con 'O Jardim' ("El Jardín") en el festival celebrado en Lisboa.

Portugal acogió el año pasado por primera vez el festival de Eurovisión gracias a la victoria en 2017 de Salvador Sobral y su 'Amar pelos dois'.