Amantes de la moda flamenca se dan cita en Zaragoza

Amantes del flamenco llegados de distintos puntos de Aragón y alrededores –algunos de algo más lejos- se han dado cita este fin de semana en la quinta edición de la showroom de moda flamenca organizada por Torreflamenca en NH Hotel Ciudad de Zaragoza. Los días 2 y 3 de marzo se ha celebrado esta cita en la que seguidores de la cultura andaluza han tenido la oportunidad de conocer productos de moda y todo tipo de complementos.

A lo largo de una sala ubicada en la primera planta del hotel, decenas de vestidos con todo tipo de estampados, entre flores y topos, así como una gran variedad de pendientes típicos andaluces,peinetas, medias coronas, ramilletes y bolsos; decenas de personas han desfilado por esta muestra de moda flamenca que ha servido de reclamo para personas de varios puntos de España.

Se trata de una iniciativa de la tienda de moda Torreflamenca, con sede en Linares –Jaén- que cada año realiza su particular tour por varias capitales españolas con el objetivo de hacer llegar la moda flamenca a cada rincón del mundo. “Nuestra tienda abrió sus puertas hace más de 10 años, y poco a poco gracias a la propuesta de varias clientas empezamos a movernos por distintas ciudades de España con nuestros productos hasta llegar aquí”, explica Ana Isabel Miranda, una de sus fundadoras.

“Las clientas zaragozanas son muy amables y simpáticas, y sobre todo compran mucho más que incluso en Andalucía”, asegura, a la vez que explica que es muy sorprendente el gran seguimiento de la cultura andaluza en nuestra comunidad. “Lo bueno de la moda flamenca es que cambia cada año y evoluciona según las modas, aunque lo más demandado siguen siendo los lunares”, añade. En la showroom encontramos productos desde 4 euros –por un par de pendientes- hasta 450 por un vestido exclusivo.

Es el caso de Ana y su compañera del grupo de baile, llegadas desde La Rioja, en busca de nuevos modelos para sus diversas actuaciones. “Nos enteramos por una amiga y decidimos venir a Zaragoza a ver qué encontrábamos”, explica. Ambas llegaron al mundo de la moda andaluza a través del baile y hoy se declaran seguidoras acérrimas. “Me he comprado una falda y unas flores y me he gastado 120 euros”, explica.

Su acompañante, también llamada Ana, y natural de Melilla, asegura que la sangre andaluza corre por sus venas. “Mi abuelo era de Jaén y lo he mamado desde pequeña aunque no viva allí”, explica. En su caso, tras mucho mirar y a pesar de los kilómetros, no se ha comprado nada. “No había ropa de mi talla y me ha parecido que se iba un poco de precio”, explica.

Por su parte, Feli y su hija Rocío, ambas zaragozanas, se confiesan reincidentes en la showroom. “El año pasado ya vinimos a por un vestido. La verdad es que está genial tener un lugar donde comprar ropa flamenca porque aquí no tenemos prácticamente donde adquirirla”, afirma. Mientras, su hija aguarda en la fila para pagar su vestido azul turquesa con unos pendientes a juego, que ascienden a 400 euros. “Llegué a este mundillo gracias a mi madre que es amante de la cultura andaluza. Además, ambas estamos en un grupo de sevillanas zaragozano, Esencias del sur”, afirma.

Entre las presentes también se encuentra Lola, natural de Villamartín, un municipio de Cádiz, y residente en la capital aragonesa desde hace más de 40 años. “Actualmente estoy en un grupo de baile flamenco y sevillanas y formo parte de la Casa de Andalucía de Zaragoza, pero la sangre tira”, reivindica. Tanto que, asegura, tiene demasiados vestidos en casa. “Buscaba algo que me sorprendiese pero no ha habido suerte”, indica.

Como les ocurre a tantas otras personas procedentes de otros lugares de España, asegura que, tras tantos años en Zaragoza, la ciudad se ha convertido en su hogar. “Yo en la ofrenda de flores salgo de baturra, pero en la de frutos me visto de sevillana. Para mi Aragón es mi casa”, concluye.