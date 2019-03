Embajadores aragoneses de la lengua española

No son los únicos, pero sí, seguro, dos de los más relevantes embajadores de la lengua española en el exterior. Los aragoneses Ana Vázquez y Alberto Gascón, elegidos directores por el Instituto Cervantes de los centros de Bruselas y Estocolmo, respectivamente, tienen la misión de cuidar, difundir y promocionar la lengua española a través de la enseñanza, el estudio y la acción cultural tanto en Bélgica como Suecia, sus países de destino.

Alberto Gascón (Zaragoza, 1977), periodista y filólogo, es el director del Instituto Cervantes de Estocolmo desde finales de 2018, tras ser trasladado de su anterior destino, Salvador de Bahía (Brasil), donde ejerció durante los últimos cuatro años.

Ana Vázquez (Zaragoza, 1968), licenciada en Historia del Arte, ahora aún responsable de la gestión cultural en el Cervantes de Nueva York, se hará cargo de la oficina del Instituto de Bruselas a partir del próximo verano.

Ana Vázquez, en Nueva York Heraldo.es

Llegan a sus respectivos destinos como resultado de un concurso interno de traslados de directores tras un proceso de valoración de méritos, formación y experiencia, fundamentalmente. «Mi misión (en Bruselas) será la de alcanzar mayor presencia de nuestros creadores, intelectuales y científicos en el tejido cultural y académico de la ciudad, así como en las instituciones europeas», cuenta Vázquez. «En Nueva York, una ciudad con un entramado cultural mestizo fruto de la inmigración, la minoría hispana, la mayor de todas, está muy presente. Tanto que las autoridades educativas han dado prioridad absoluta al impulso de los colegios públicos bilingües inglés-español», añade Vázquez desde el otro lado del Atlántico.

Una lengua al alza

En Estados Unidos, la más acusada diversidad social y el mayor tamaño del país hace más complicado analizar el interés que despierta el español como lengua. «Sí goza de prestigio en los círculos académicos y en ciertas ciudades como Nueva York o Chicago, por ejemplo. Sin embargo, en una buena parte de los Estados de la Unión se aprecia una escasa legitimidad del español dada la tendencia a concebir esta lengua solo como recurso, no como una herramienta de pensamiento y creación. Es decir, se ve como una competencia que se puede adquirir sin necesidad de comprometerse con su autenticidad cultural», cuenta Vázquez.

Agenda de actividades

Además de atender la demanda de los profesores de lengua española en el exterior, organizar cursos y exámenes (el Cervantes expide los Diplomas de Español como Lengua Extranjera), el Instituto tiene entre sus objetivos estar presente en la vida local a través de una agenda de actividades orientada a la difusión de la cultura hispanoamericana en general. En Estocolmo, por ejemplo, en mayo contarán con la visita de la escritora española Elvira Lindo, cuya serie de libros sobre el personaje de Manolito Gafotas se usa como material didáctico en la escuela sueca. No obstante, el creador español que más libros vende es Carlos Ruiz Zafón, «un best seller absoluto, no solo entre los hispanos, si no también a nivel internacional». Ruiz Zafón también coincide en EE. UU. como uno de los escritores de actualidad de Nueva York, junto a otros como Antonio Muñoz Molina, Fernando Aramburu, Juan Gómez-Jurado o mujeres como Marta Sanz, Eva Mesa o Lola Robles. «Entre los aragoneses, cuenta Vázquez, en Nueva York se lee a Manuel Vilas, Sergio del Molino o Luz Gabás, entre otros».