David Civera: "Quiero crear un mensaje de empatía que se transmita como un virus"

'Mundo diverso' es el nuevo single que ha estrenado este viernes, ¿de qué trata?

Es un proyecto muy personal, habla de diversidad, de respeto, de valores, de raíces y de amor a la tierra. Es un mensaje social para hacer reflexionar sobre lo que se puede hacer si tenemos cierta empatía con nuestro entorno y con la gente que nos rodea. Creo que es una canción que despierta ese punto interno y personal que todos tenemos y que a veces nos da miedo exponerlo.

En el videoclip aparece el barrio de La Magdalena. ¿Por qué lo eligió?

Me pareció un barrio muy emblemático en cuanto a diversidad. Hay todo tipo de gente.

¿Eso es lo que quería reflejar?

Sí. De eso trata la canción y quería enseñar cómo una ciudad se llena de matices de otras culturas.

¿Qué otros espacios escogió para grabar?

Grabé en los Monegros, donde aparece Abdou, que representa el 'chamanismo', que conecta el mundo espiritual con el material. Él da forma a la parte reflexiva de la canción, y todo gira en torno a su energía. Ejerce una fuerza de atracción sobre los demás, como líder del grupo tribal, del que formamos parte los integrantes de videoclip. También un 'skate park', ya que es muy colorido, muy moderno y muy urbano como la canción, que tiene una rítmica muy actual.

¿Qué quiere transmitir con esto?

Ante todo, quiero que transmita buen rollo pero que la letra diga algo, a la par de conseguir que se llegue a una reflexión, que haya respeto, amor a la tierra y empatía. Todo esto consigue que uno esté en equilibrio con uno mismo. Quiero que este mensaje sea como un virus que se contagie.

¿Cómo fue el rodaje del videoclip?

​Muy divertido. Fue un rodaje de dos días, con muchos extras de Zaragoza y con 10 bailarines profesionales. Hubo mucha química y, además, se dieron cuenta de que había un cambio en mí, que era un punto de inflexión en mi carrera y me encontré muy arropado.

¿Qué le hizo decantarse por esta letra para su vuelta?

Creo que España es un país rico en muchas cosas y no lo valoramos. Siempre he presumido de ser turolense y aragonés, ya que lo llevo por bandera y me siento orgulloso. Ese orgullo ha sido el que me ha hecho crecer como persona y como artista, y el que me ha acompañado durante 20 años en la música. También el ser padre me ha hecho pensar y querer mandar un mensaje a las nuevas generaciones para que se paren a reflexionar.

Hablando de la paternidad, cuando decidió hacer un parón para dedicarse a ellos, ¿sabía que volvería a la música?

La última vez que paré tuve mis dudas. En el 2016, en el 15º aniversario, fue el momento para pensar qué era lo que quería hacer y no lo que tenía que hacer. Me liberé un poco de la industria y de las tendencias, que para mi son banales. Aquí me di cuenta de que la gente quiere escuchar canciones que les aporten algo, por lo que decidí lanzarme por ese camino, porque yo personalmente soy así. Fue el momento de hacer lo que realmente yo soy.

Este sábado inaugura el ciclo 'Azotea de Estrellas' en la terraza del Pablo Serrano, en Zaragoza, ¿comenzará con este nuevo tema o se decantará por alguno de otros álbumes como 'Que la detengan'?

Creo que arrancaremos con 'Dile que la quiero' porque tiene un nexo de energía. Con 21 años, cuando fui a representar a Eurovisión, fue una explosión de juventud. Ahora, con 'Mundo Diverso' me siento igual, con ese "gusanillo", con nervios y emoción y esta vez, la explosión es de madurez.

¿Cree que hay grupos y/o cantantes emergentes en Aragón?

Sí, sin duda, aunque voy un poco perdido por la quinta, pero lo más importante de todo es que tengan su identidad, que defiendan su tipo de música y su mensaje.

¿Y qué consejo les daría?

Que hagan lo que les gusta y que sean ellos mismos. Cuando llega la oportunidad, si eres tú mismo, eso brilla porque crees en ti a ciegas. Así fui yo a Eurovisión y me trajo el sexto puesto, y así vengo hoy sin saber qué pasará.

¿Volvería a Eurovisión 18 años después?

Con una canción como 'Mundo diverso' sí. Esta canción empezó en mi cabeza con esa mentalidad porque habla de banderas, de respeto, de diversidad, habla de Eurovisión. Si se me hubiera presentado la oportunidad, hubiera dicho que sí sin miedo.

'Mundo diverso' abre la puerta a más canciones?

El 12 de abril saldrá el resto del álbum, 'Empatía', junto a otros cuatro temas, un EP. De momento, se publicará en digital. 'Volver al origen' o 'el niño que fui' son algunas de ellas y todas giran en torno al saber escuchar.

Para este año, ¿qué expectativas tiene?

Todas las que me hagan feliz. Quiero hacer conciertos y estar cerca de la gente para hacerles feliz. Realmente será lo que me depare esta canción, pero creo que a mi público le va a encantar.