Las compositoras serán las protagonistas con el concierto 'Ladies First' de este domingo en el Auditorio

Las mujeres compositoras serán las protagonistas este domingo, 3 de marzo, con el concierto 'Ladies First' que el grupo residente del Auditorio de Zaragoza Ensemble Bayona ofrecerá en la sala Mozart, dentro del 39 Ciclo de Introducción a la Música.

La agrupación, ganadora de uno de los premios CREAR18, elabora un concierto multidisciplinar que ofrece música escrita por mujeres desde principios del siglo XX hasta nuestros días, que incluye, entre otras, obras de Lili Boulanger, Yoko Ono, Meredith Monk, la joven compositora española Helga Arias y Julia Wolfe, esta última reconocida en 2017 como la mejor compositora norteamericana del año.

Ensemble Bayona, uno de los ocho grupos residentes del Auditorio, es una agrupación encabezada por Eros Jaca, que cuenta con grandes músicos locales, como la violinista Alma Olite, el oboísta Daniel Bondía y la violista María Moros, además de músicos internacionales como la pianista suiza Camille Sublet o la clarinetista bosniaca Azra Ramic.

El grupo plantea en este concierto una reflexión sobre la discriminación que ha sufrido la mujer artista a lo largo del siglo XX. Música instrumental, coral, audiovisuales y performance para realzar a las compositoras más importantes de los últimos cien años.

El concierto 'Ladies First', que tendrá lugar a las 11.30, contará también con el grupo vocal femenino 'Enchiriadis', una de las destacadas agrupaciones corales de nuestro país, interpretando 'Three Heavens and Hells' de H. Monk, y dirigidas por Jorge Apodaca.

La agrupación está integrada por muchas de las mejores voces de Aragón, que ha conseguido el Gran Premio Nacional de Canto Coral, la máxima distinción musical, en 2010. Su trayectoria ha animado a los compositores más prestigiosos a componer obras para el grupo, integrado por instrumentistas, profesoras de música, de canto, expertas en escenografía, teatro y expresión corporal, entre otras.

Como colofón a este concierto de la mujer, durante el intermedio se interpretarán algunas de las más famosas performances de Yoko Ono, como 'Cut Piece' o 'Laundry Piece'.