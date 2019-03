Juan Bolea: "Siempre busco que mis novelas tengan el mayor número posible de lectores"

"El premio me ha emocionado profundamente, porque tiene mucho significado. A cualquier escritor aragonés le conmueve recibirlo". El escritor y periodista Juan Bolea (Cádiz, 1959) fue distinguido este jueves con el Premio de las Letras Aragonesas 2018 "por su sólida trayectoria y su compromiso con las letras de esta tierra, donde ha tenido un valioso papel contribuyendo a la difusión nacional e internacional de los autores y la cultura".

Bolea tiene tras de sí una larga trayectoria como periodista y escritor. En 1982 publicó su primera novela, ‘El palacio de los jardines oblicuos’ y, desde hace una quincena de años se desenvuelve en el género de la novela negra, donde ha creado personajes como la inspectora de policía Martina de Santo, que ha protagonizado seis de sus libros, o Florián Falomir, protagonista de la última, ‘Los viejos seductores siempre mienten’.

Bolea ha desempeñado diversos cargos institucionales, como la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza entre 1995 y 1999. Fue uno de los fundadores de la Asociación de Escritores de Aragón y coordinó el Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza entre 2005 y 2014. Actualmente dirige el festival Aragón Negro, el ciclo ‘Escritoras españolas’ y varios talleres literarios.

El galardón le ha llegado a Bolea cuando está a punto de terminar una nueva novela, ‘Sangre de liebre’, que será la segunda protagonizada por Florián Falomir y que llegará a las librerías en octubre. "Estoy en un momento muy creativo, con muchos proyectos –asegura el escritor–. ‘Sangre de liebre’ está ambientada en los Monegros, en ella el paisaje desempeña un importante papel, y tiene un telón de fondo de intrigas familiares. Paralelamente, sigo trabajando con algunas productoras para llevar al cine alguna de mis novelas, aunque ello no depende de mí, y pronto se reeditarán todas las novelas de Martina de Santos".

Bolea asegura haber encontrado su voz en el género negro. "Siempre he buscado que mis novelas llegasen al mayor número de lectores, así que he tenido que ir amoldando mi estilo a géneros literarios que no estaban en principio en mí. El género negro es la síntesis de la lucha entre el bien y el mal, que es el gran mecanismo de la vida, y, si los personajes tienen hondura, te sirve para enriquecer la narración con muchas facetas. Pero las mías siguen siendo, en el fondo, novelas de autor".

El jurado del galardón estaba formado por el director general de Cultura y Patrimonio, Nacho Escuín, Pilar Aguarón Ezpeleta, José Luis Corral Lafuente, David Lozano Garbala, Eugenio Mateo Otto, Adriana Oliveros Cid y Anabel Gutiérrez León. El premio tiene una dotación de 10.000 euros, aportado por bodega Enate.