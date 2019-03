'Playoff', una patada al machismo en el Teatro Principal

El 8 de marzo es el Día de la Mujer y los teatros municipales han preparado una programación dedicada a la creación en femenino, con el festival de danza 'Pies para qué os quiero' (del 3 al 17 de marzo en el Teatro Principal y del Mercado) y obras con la mujer como protagonista. Este viernes llega al Teatro Principal la pieza 'Playoff', una obra que habla de fútbol, de deporte femenino, de brecha de género y de los estereotipos sociales. "La función cuenta la historia de un equipo de fútbol en el día de la final para entrar en el campeonato de España, y en ella se muestran diversas situaciones que viven las mujeres. Está la madre primeriza que se siente culpable por jugar un partido de fútbol, la deportista ambiciosa que no puede dedicarse profesinalmente porque el deporte femenino no está ni considerado...", explicó este jueves Ana Escriu, que interpreta a Princesa, la portera del equipo obsesionada con su imagen y las redes sociales y cuya vida cambia cuando descubre un asunto de salud.

'Playoff' es una obra de mujeres, escrita por una mujer (Marta Buchaca), "pero dirigida al público en general. La Joven Compañía es una formación para llevar el teatro a la gente joven, pero las obras no están limitadas a una edad, sino que son para todos los públicos. Y 'Playoff' no es una obra para chicas, ya que los estereotipos que en ella se muestran remueven muchos sentimientos también en los hombres", explicó, por su parte, Yolanda Fernández, que interpreta en la obra a la madre primeriza.

Funciones y coloquios

La obra se representa este viernes a las 11.00 y 20.30 y el sábado a las 20.30, con entradas a partir de 5 euros a la venta en las taquillas del teatro y la red de Ibercaja. "La función matinal es para institutos -señaló Fernández-. Desde su estreno, en febrero de 2018, la obra ha tenido un recorrido por toda España y hacemos funciones matinales para que puedan acudir estudiantes. Después, tiene lugar un coloquio en el que chicos y chicas pueden mostrar sus opiniones. Pero también hacemos coloquios en las sesiones verpertinas y este viernes, después de la función, tendrá lugar a las 22.00 una charla para que puedan participar los asistentes". 500 escolares zaragozanos de seis colegios de la ciudad participarán este viernes por la mañana en el coloquio con las actrices. Allí descubrirán, por ejemplo, lo que les ha costado aprender a jugar al fúbol, "porque no sabíamos y debíamos resultar creíbles. Así que, estuvimos dos meses entrenando para manejar el balón", destacó Yolanda Fernández.

La Joven Compañía es una plataforma laboral surgida en Madrid hace cinco años, en el que participan jóvenes de entre 18 y 27 años, que realizan todos los trabajos, desde escenografía a iluminación, pasando por la interpretación o la comunicación. Reside en Madrid, donde más de 20.000 jóvenes ya han participado en sus funciones y colegios, y con 'Playoff' han realizado una gira por toda España que dura más de un año.