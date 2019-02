La programación de Carnaval protagoniza la agenda cultural del fin de semana

Marzo comienza por todo lo alto con la celebración del Carnaval, el gran protagonista de este primer fin de semana del mes. Por las calles de las distintas poblaciones aragonesas pasearán superhéroes, algunos de los personajes más populares del celuloide como Freddie Mercury gracias a la película 'Bohemian Rhapsody' y otros de los disfraces que triunfarán este Carnaval. Además, en Zaragoza se podrá disfrutar de citas culturales como el concierto de David Civera en el ciclo de Azotea de Estrellas, el espectáculo de ballet de 'La Bella durmiente', otras propuestas teatrales y, también, planes para disfrutar en familia. Si ya has preparado tu disfraz, Heraldo Ocio selecciona los planes que no te puedes perder estos días.

El jueves lardero y su tradicional 'longaniza en el puchero' da el pistoletazo de salida a cuatro días de fiesta por la celebración del Carnaval. En Zaragoza, como en años anteriores, se repartirá longaniza en la explanada de la Sala Multiusos a partir de las 18.30 y, después, la verbena avisará al cuerpo de que se avecinan días de fiesta. El viernes de Carnaval se podrá disfrutar de un desfile por el centro de la capital, mientras que el sábado será el turno de las peñas con las originales propuestas de las que hacen gala año tras año. Los más pequeños de la casa serán los encargados de cerrar la fiesta por este año con el Carnaval Infantil, que reunirá el domingo a los protagonistas de esta celebración: el Rey de Gallos, el Conde Salchichón, el Carnestolendas o la Mojiganga y su comparsa. También habrá pasacalles, pregón, espectáculos, cabezudos, tragachicos...

En Huesca, la fiesta llegará el sábado con 'That's all right. Family Rock Party', que propone un recorrido didáctico por la historia del rock a través de música, actividades y juegos para toda la familia. Junto a los disfraces más novedosos, los carnavales aragoneses cuentan con personajes tradicionales que aparecen para estas fechas, como es el caso de las madamas y las trangas de los populares Carnavales de Bielsa.

El IACC Pablo Serrano vuelve a celebrar el ciclo Azotea de las Estrellas que aúna música, gastronomía y vistas de Zaragoza en jornadas de vermú musical. La nueva edición de esta propuesta comienza este sábado, con el concierto de David Civera. El turolense es uno de los músicos aragoneses con más trayectoria en las últimas décadas. La cita comienza a las 12.00.

Uno de los ballets más importantes del compositor Tchaikovski llega a Zaragoza de la mano del ST. Petersburg Festival Ballet. El sábado, la Sala Mozart del Auditorio ofrece la historia de Aurora, a quién la malvada Carabosse ha embrujado. Sin embargo, la bondadosa Hada de las Lilas y el príncipe Florimund ayudarán a que ese perverso deseo no se cumpla.

Planes con niños para toda la familia

Aunque los más pequeños son uno de los colectivos que más disfrutan de Carnaval, para ellos la agenda cultural también ha programado espectáculos con los que disfrutar al máximo en familia. En Teatro Arbolé, un centro cuyo buque insignia es la programación infantil, este fin de semana se podrá disfrutar de 'La magia de los libros', un recorrido apasionante a través de los libros, la creatividad y el ilusionismo que tiene como objetivo despertar el interés por la lectura y la lengua, a través de la magia.

Otras propuestas culturales y teatrales

En Teatro Arbolé se podrá disfrutar de 'El Silbo vulnerado', una selección de poemas narrativos del siglo XVIII español que tienen como tema el juego erótico y donde la recitación naturalista con toques bufonescos, se acompaña de música y canciones. La presentación del disco 'Canciones para el coche' de Petit Pop en Las Armas y la reflexión sobre la mujer y el deporte en 'Playoff' son otras de las propuestas para estos días.

