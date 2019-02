Extraña conexión entre Mecano y Fleta

Aunque se publicó el domingo, este martes continuaba difundiéndose por las redes sociales una polémica entrevista que José María Cano (ex de Mecano) concedió a ‘La otra crónica’. La controversia viene de que el músico no estuvo muy afortunado hablando de la homosexualidad e hirió no pocas sensibilidades. Avanzado el texto, el también pintor explica que durante un tiempo se convirtió en tenor y lo hizo aprendiendo de las grabaciones del oscense Miguel Fleta.