Cinco canciones que cumplen dos décadas este año

La llegada del año 1999 trajo consigo diversos acontecimientos importantes que aún se recuerdan y que además constituyen el origen de numerosas situaciones que se viven en la actualidad. El 1 de enero de ese año, por ejemplo, entraba en vigor en la Unión Europea el euro como moneda única en doce estados; al mes siguiente, Hugo Chávez tomaba posesión como presidente de Venezuela en el Congreso Nacional del país; y poco después, el director estadounidense Terrence Malick obtenía el Oso de Oro en Berlín por la película 'La delgada línea roja'.

Un año en el que también se producirían hechos como el lanzamiento de la segunda edición del sistema operativo Windows 98, la celebración del referéndum por la independencia de Timor Oriental (uno de los países más jóvenes del mundo) o el estreno del primer Gran Hermano en Holanda. Esa temporada vería además cómo el mundo de la música seguía su curso, enfilando la recta final de una década que había consagrado al grunge y al eurodance como los géneros triunfadores de la recta final del milenio. Por si no recuerdas bien los ‘hits’ de 1999, bajo estas líneas puedes encontrar cinco de esas canciones que además cumplen dos décadas este año y que no han perdido ni un ápice de su fuerza.

'19 días y 500 noches' (Joaquín Sabina): incluida dentro del álbum homónimo, que vendió más de medio millón de copias en España y le hizo merecedor de numerosos galardones, la canción, de estilo rumbero y con una letra desgarradora (Sabina declaró en su día que estaba inspirada en una ruptura sentimental), cosechó un éxito arrollador en España y en la actualidad sigue resonando en las emisoras de todo el país. 'El extranjero' (Enrique Bunbury): ya en solitario tras la separación de Héroes del Silencio tres años antes, el músico zaragozano (premiado en la última edición de los Grammys Latinos) lanzó entonces el disco ‘Pequeño', que incluía joyas como ‘El extranjero’, una composición exótica que rompió totalmente con las particularidades que habían marcado sus trabajos anteriores al basarse en influencias árabes y cuyo videoclip se grabó en una actuación del artista en Madrid. 'Promises' (The Cranberriers): tras el fallecimiento de Dolores O’Riordan el año pasado, las publicaciones especializadas recordaron la importancia que tuvo para la música de los noventa The Cranberriers, con su característico rock celta y la genuina voz de su líder. Uno de los mejores ejemplos de esta contribución es ‘Promises’, que trataba el tema del divorcio y que con su corte heavy y los estridentes pero inolvidables ritmos de la guitarra principal llegó al número uno de las listas españolas. 'Genie in a bottle' (Christina Aguilera): con tan solo 18 años, la cantante y compositora americana lanzaba su proyecto debut, ‘Christina Aguilera’, que contenía esta creación de David Frank, Steve Kipner y Pamela Sheyne, y cuyo ‘single’ resultó un éxito comercial absoluto, alcanzando los primeros puestas en las listas de más de 20 países y vendiendo más de siete millones de copias a lo largo y ancho del planeta. 'Baby one more time' (Britney Spears): al igual que Aguilera, Spears, adolescente, estadounidense y debutante ese año, lanzó Baby One More Time, un disco que obtuvo certificaciones de platino en más de una decena de países, y cuyo tema principal, del mismo nombre, conquistó a millones de coetáneos seducidos por el pegadizo estilo pop de una creación cuya letra trata los sentimientos de una joven que acaba de romper la relación con su novio.- Consulta la programación de conciertos de Aragón en el portal Heraldo Ocio.