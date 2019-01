Las películas de terror más esperadas de 2019

El género de terror ha estado presente en el cine y la literatura desde el comienzo de los tiempos, y es que por algún extraño motivo, nos gusta pasar miedo. En los 2000 hemos podido disfrutar ya de grandes títulos com 'It follows', 'La cabaña en el bosque' o 'Saw'. Estas son las películas que nos esperan este 2019:

‘The Prodigy’