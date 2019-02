Óscars 'de cine'

The Oscar goes to ». Nos encontramos a horas de que esa frase anuncie los ganadores de los premios Oscar en su última edición. En la tarde del domingo la alfombra roja del Dolby Theatre en Los Ángeles se llenará de glamur. Los flashes de las cámaras iluminarán a las grandes estrellas de Hollywood que desfilarán ante los ojos de millones de espectadores. Estamos ante uno de los principales eventos cinematográficos del año.

Sin embargo, en los últimos días se ha teñido de polémica tras el anuncio por parte de la Academia de que cuatro de los premios se entregarían durante la publicidad para reducir la duración de la gala. La reacción de la industria no se hizo esperar y cineastas como Cuarón, Chazelle, Scorsese y Tarantino firmaron una carta mostrando su claro descontento. Ante esto, la Academia rectificó y enmendó su error. Finalmente, las categorías de fotografía, edición, maquillaje y cortometraje de ficción (en la que está nominado el español Sorogoyen) se entregarán en directo.

La polémica nos permite situar el foco en lo importante: el cine. La gala de los Oscar debería servir para darle relevancia y para recordar que más allá del importante trabajo de las estrellas, las películas no podrían existir sin el resto del talento artístico y técnico. Profesionales desconocidos para el público general, que no firman autógrafos y cuyos minutos de gloria tras recibir un premio son igual de valiosos. Más allá del espectáculo es la magia del arte cinematográfico lo que debe perdurar.

Elena Capapé Poves es profesora de la Universidad San Jorge