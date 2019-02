Una ópera prima sobre violencia machista triunfa en los premios del cine galo

La película 'Jusqu'à la garde' ('Custoria compartida'), primera obra del director Xavier Legrand, fue este viernes la gran triunfadora de los premios César del cine francés, sobre los que planeó la sombra de dos titanes del cine y la moda: Robert Redford y Karl Lagerfeld.

La victoria de 'Jusqu'à la garde' no puede considerarse una gran sorpresa, si se tiene en cuenta que era el filme con mayor número de candidaturas, diez, y que Legrand ya había obtenido el León de Plata al mejor director en el Festival de Venecia de 2017.

Sin embargo, en las últimas horas las quinielas apuntaban en Francia hacia una gran noche para su mayor competidora, la comedia 'Le grand bain' ('El gran baño'), que aspiraba al mismo número de premios y se tuvo que conformar tan solo con el de actor secundario, Philippe Katerine.

Finalmente, fue la ópera prima la que recogió el galardón a la mejor película y también los de mejor actriz, para Léa Drucker, y mejor guión original, para el propio Legrand.

La película narra a modo de "thriller" la angustiosa relación entre un matrimonio que acaba de separarse, y relata el creciente nivel de violencia que el hombre ejerce hacia la mujer.

Al recoger su estatuilla, Drucker dedicó el galardón "a todas aquellas Myriam (su personaje) que no están en una ficción sino en la realidad".

"La violencia empieza por las palabras que usamos cada día. Creemos que son banales, pero no nos damos cuenta de que son el comienzo de una amenaza. Son el reflejo de una forma de pensar, de una ideología, que debemos combatir todos", dijo la actriz.

Se trata sólo de la sexta vez en las 44 ediciones de los César que una ópera prima es distinguida como la mejor película del año.

El veterano realizador Jacques Audiard obtuvo por su parte la recompensa al mejor director gracias a 'Les Frères Sisters', su incursión en el western de la mano de grandes del cine de Hollywood como Joaquin Phoenix o John C. Reilly.

Mientras, el mejor actor fue para Alex Lutz, un popular humorista de la televisión francesa, que se metamorfosea completamente en un cantante de música ligera pasado de moda en el falso documental 'Guy'.

Los César no pasaron por alto la muerte esta misma semana del diseñador de Chanel, Karl Lagerfeld, para quien improvisaron un sencillo homenaje.

En una gala muy sobria, sin apenas actuaciones y conducida de manera efectiva por el humorista Kad Merad, el rostro de la actriz y modelo Diane Kruger congestionado hasta la lágrima, tratando de encontrar las fuerzas para hablar, fue de lo más destacado de la noche.

"Karl... era mi amigo. Era el amigo de muchas estrellas, de mucha gente. Vamos a echar de menos su sentido del humor hilarante. Yo ya le echo de menos", acertó a decir una Kruger embargada por la emoción.

El otro nombre propio de la ceremonia fue el de Robert Redford, a quien el público apenas permitió comenzar su discurso de agradecimiento al ir a recoger su César de honor por el conjunto de su carrera.

Una prolongada ovación de varios minutos, con el público puesto en pie, interrumpió al actor de 'Out of Africa' o 'El golpe' cada vez que éste trataba de poner fin a los aplausos.

Redford recordó su primera experiencia en París, a donde llegó con 18 años, con los bolsillos vacíos "pero llenos de esperanza".

"Antes de salir de Estados Unidos, compré un gorro para parecer francés. (Pero) nada más llegar a Montmartre, un americano se me acercó y me preguntó si por casualidad no era turista de su país, así que me libré del gorro inmediatamente", comentó entre risas.

Repasar esos recuerdos le llevó a preguntarse: "¿Cuándo el mañana se convirtió en ayer?".

En el resto del palmarés de esta edición de los César sobresalen la estatuilla para "Un asunto de familia", del japonés Hirokazu Kore-eda, como mejor filme extranjero o los reconocimientos a los intérpretes de 'Shéhérazade', Dylan Roberts y Kenza Fortas, como actor y actriz revelación.