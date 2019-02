La mamá zaragozana de 'reborn' que triunfa en el mundo entero con sus bebés hiperrealistas

A pesar de no tratarse de un fenómeno actual, el mundo 'reborn' sigue siendo un gran desconocido en nuestro país. En España existen muy pocas personas dedicadas a la creación de estos muñecos de bebés hiperrealistas que están verdaderamente cotizados en la red. Lo que muchos no saben es que en Zaragoza contamos con una de las mejores artistas de 'reborn' del mundo: Silvia Ezquerra.

Según la artista, más conocida en el mundillo como Silvia Creations, los 'reborn' nacieron en Estados Unidos a mediados de los 80 de la mano de una serie de coleccionistas adultas que comenzaron a customizar los famosos muñecos Nenuco. “La demanda fue tan alta que pronto surgieron las primeras escultoras que comenzaron a crear sus propias figuras y piezas originales”, explica. A nuestro país llegaría hace apenas una década.

Sin embargo, esto no supone más que el lienzo sobre el cual cada una de estas artistas internacionales debe de plasmar la que será su creación. “Con 15 años leí un artículo de una revista estadounidense y pronto empecé a navegar por foros de coleccionistas. Con 18 me compré mi primera muñeca, me costó más de 800 euros”, rememora. Así, a través de la red, la zaragozana conoció a varias escultoras y artistas de todo el mundo y al terminar sus estudios de diseño gráfico decidió lanzarse a diseñar su primer 'reborn'.

“El primero fue un completo desastre. Lo borré varias veces porque no me convencía pero sabía que la única forma de aprender era haciendo”, explica. Así, al tiempo que trabajaba como cajera en un supermercado de la capital aragonesa, fue invirtiendo en materiales, pinturas y diversas piezas. “Es un hobby bastante caro”, reconoce.

Aunque parezcan de verdad, son muñecos bebé hiperrealistas.

Todo cambiaría en el año 2012, cuando le ofrecieron hacer su primer prototipo. “En el mundo 'reborn' es lo más importante que te puede pasar. Una escultora crea un diseño y encarga a dos o tres artistas internacionales que diseñen su propio muñeco que luego se venderá por internet. Hoy no creo que seamos más de un centenar de artistas en el mundo”, asegura Ezquerra. Tras esta primera experiencia, al poco tiempo su hobby se convertiría en su profesión.

Hoy, Silvia Ezquerra es una de las artistas de 'reborn' más cotizadas del mundo, cuyos diseños se venden por cantidades que van desde los 900 hasta los 6.000 euros. “Aunque algunos trabajos tienen precio cerrado, la mayoría de las ventas se realizan a través de subastas por Ebay. Yo marco un precio de 0,99 euros y es la gente la que marca lo que está dispuesta a pagar”, reivindica.

En cuanto al proceso de elaboración de cada una de estas piezas, asegura que es verdaderamente arduo. En su taller, ubicado al fondo de su casa, cuenta con varios diseños todavía por hacer, con pinceles, pinturas, mascarillas y guantes, así como con varios repuestos de ojos de cristal y pelo de varios colores. El kit lo completa el horno con el que se lleva a cabo el sellado de la puntura especial que utiliza. Justo en la sala de en frente tiene un pequeño estudio con varios objetos como una cuna, un carrito de bebé o un armario. “Es aquí donde realizo las sesiones de fotos de cada una de mis creaciones. Sin duda, es una de las fases más importantes del proceso porque es dónde debo de demostrar todos los detalles”, asegura Ezquerra.

“Tan solo la fase de pintura dura más de una semana, aunque depende del tamaño del muñeco y de la supuesta edad del niño”, reivindica. Después viene la fase de colocación del cabello. Durante ese proceso, la artesana coloca cada pelo, uno a uno, con una paciencia infinita y con la única ayuda de una aguja. “El pelo de la cabeza de un recién nacido puede llevarme más de tres semanas”, indica.

Además, el cabello proviene de granjas especializadas de alpacas que se encuentran en Estados Unidos. “Allí hay granjas dedicadas en exclusiva a esto, así como artesanos alemanes que realizan los ojos con la técnica de soplado a mano”, continúa. Otra de las curiosidades tiene que ver con su peso. Para dotarlos de mayor realismo, se rellenan piernas y brazos de microcristales del tamaño del azúcar.

En un museo de República Checa

Hoy, podemos encontrar varias de sus piezas por todo el mundo, incluso algunas que pueden visitarse en el Museo de las Muñecas de República Checa como el prototipo 'reborn' que hizo de la princesa Charlotte, hija de los duques de Cambridge William y Catherine Middleton. Sin embargo, en España prácticamente no existe un mercado para estos muñecos. “La mayoría se venden en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, donde la cultura de la muñeca está muy extendida. Esto no son juguetes, son figuras de coleccionista y para muchos obras de arte”, reivindica.

Parece que va a despertar de su profundo sueño, pero es una muñeca de verdad.

Hace año y medio llegaría a su vida Laura, su primera hija. Algo que le haría enfrentarse a otra realidad con al que no contaba como es la conciliación familiar. “Esto ha afectado de manera considerable a mi producción. Antes podría hacer 4 o 5 muñecos al mes, ahora apenas hago tres”, reconoce. Sin embargo, asegura que la maternidad es algo “indescriptible”. “Una experiencia única que no cambiaría por nada”, concluye.